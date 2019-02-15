Экология

В Волгоградской области жителей восьми населенных пунктов защитят от небезопасных ГТС

Экология 15.02.2019 11:05
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15.02.2019 11:05


Волгоградский областной суд оставил без изменения решение Старополтавского районного суда о необходимости проведения работ в части обеспечения безопасности плотин.  Как сообщил ИА "Высота 102"   Волгоградский межрайонный природоохранный прокурор Максим Макашов, решение вступило в законную силу.
Природоохранное надзорное ведомство установило, что ряд гидротехнических сооружений в Старополтавском районе (плотины) содержатся в ненадлежащем состоянии: их эксплуатация осуществлялась в отсутствие декларации безопасности гидротехнического сооружения, а также критериев безопасности ГТС; не имелось разрешения на эксплуатацию ГТС и правил ее эксплуатации, отсутствовал обученный персонал и не производился мониторинг за состоянием, отсутствовал разработанный план действий по локализации ликвидации опасных повреждений и аварий на ГТС, а также их последствий и др.
В целях восстановления прав жителей Гмелинского сельского поселения, в которое входит восемь населенных пунктов, также предотвращения угрозы нанесения вреда окружающей среде, природоохранной прокуратурой в суд в 2018 году предъявлено исковое заявление об обязании администраций сельского поселения Старополтавского района провести соответствующие мероприятия.
В декабре текущего года исковые требования природоохранного прокурора удовлетворены в полном объеме.Однако ответчиком была подана апелляционная жалоба на решение суда. 

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