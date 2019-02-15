



Волгоградский областной суд оставил без изменения решение Старополтавского районного суда о необходимости проведения работ в части обеспечения безопасности плотин. Как сообщил ИА "Высота 102" Волгоградский межрайонный природоохранный прокурор Максим Макашов, решение вступило в законную силу.

Природоохранное надзорное ведомство установило, что ряд гидротехнических сооружений в Старополтавском районе (плотины) содержатся в ненадлежащем состоянии: их эксплуатация осуществлялась в отсутствие декларации безопасности гидротехнического сооружения, а также критериев безопасности ГТС; не имелось разрешения на эксплуатацию ГТС и правил ее эксплуатации, отсутствовал обученный персонал и не производился мониторинг за состоянием, отсутствовал разработанный план действий по локализации ликвидации опасных повреждений и аварий на ГТС, а также их последствий и др.

В целях восстановления прав жителей Гмелинского сельского поселения, в которое входит восемь населенных пунктов, также предотвращения угрозы нанесения вреда окружающей среде, природоохранной прокуратурой в суд в 2018 году предъявлено исковое заявление об обязании администраций сельского поселения Старополтавского района провести соответствующие мероприятия.

В декабре текущего года исковые требования природоохранного прокурора удовлетворены в полном объеме.Однако ответчиком была подана апелляционная жалоба на решение суда.



