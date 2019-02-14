Общество 14.02.2019 12:38
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14.02.2019 12:38
Только 65% собственников жилья в Волгограде заключили договоры на техобслуживание газового оборудования. Об этом сегодня журналистам на пресс-конференции рассказал председатель общественного совета при инспекции Госжилнадзора Волгоградской области Сергей Калашников, сообщает ИА «Высота 102». По муниципальным образованиям региона показатель гораздо выше - договоры имеют 92% владельцев частных домов и квартир.
За 2018 год инспекцией Госжилнадзора в отношении граждан было составлено 280 административных протоколов за уклонение от заключения договоров на ТО ВДГО. 40% из них быстро отреагировали, представив чиновникам такие документы. «Остальных пришлось привлекать к административной ответственности», - пояснил руководитель инспекции Госжилнадзора Волгоградской области Алексей Сивокоз. По его словам, решению этой проблемы поспособствует введение единых договоров на обслуживание внутриквартирного газового оборудования, которые будет заключать на весь дом управляющая компания. Соответствующий законопроект приянт Государственной думой в первом чтении.
Напомним, как ранее сообщало информагентство, жителей Волгограда напугали полученными ими от газовых служб предупреждения о возможном отключении дома от газа в случае отсутствия договора ТО ВДГО. На минувшей неделе гендиректору ООО «Газпром Межрегионгаз Волгоград» пришлось оправдываться за несколько агрессивную информационную кампанию среди населения. На встрече в общественной палате Волгоградской области, посвященной проблеме с заключением договоров на техобслуживания внутриквартирного газового оборудования, Олег Гаранин признал, что полученные письма могли напугать волгоградцев. «Но будем делать выводы и совершенствоваться», - сообщил он. Ни одна квартира в Волгограде или области, как был заявлено сегодня на пресс-конференции представителем газовой компании, не отключена от газоснабжения из-за отсутствия договоров ТО ВДГО у соседей. Поставка голубого топлива может быть прекращена во всем подъезде (и такие случаи в Волгограде есть) при наличии у одного из собственников квартир неисправного газового оборудования.
Специализированных организаций, которые могут проводить техническое обслуживание газового оборудования, на территории Волгоградской области насчитывается порядка 30. Реестр компаний, любую из которых могут выбрать собственники жилья, опубликован на сайте инспекции Госжилнадзора региона.
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