«Напугали. Будем делать выводы»: волгоградские газовики сделали признание о скандальных письмах





Проблема безопасного использования газа в жилых помещениях обсуждалась сегодня на круглом столе, который прошел в Общественной палате Волгоградской области. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», обсудить этот животрепещущий вопрос в свете печальных событий, которые произошли в различных регионах России из-за взрывов бытового газа, собрались не только общественники, но и чиновники, эксперты, руководители газовых организаций, депутаты, руководители УК. В частности, из уст руководителя госжилинспекции Волгоградской области Алексея Сивокоза прозвучала обеспокоенность по поводу низкой дисциплины жителей областного центра, которые не спешат заключать договоры на обслуживание газового оборудования в квартирах и даже не пускают на порог сотрудников газообслуживающих организаций. При этом руководитель госжилинспекции посетовал, что за срыв проверки газового оборудования в квартирах административная ответственность несерьезная. Во-первых, самое большее наказание – это штраф в 1 тысячу рублей, во-вторых, мировые суды, которые рассматривают подобные дела, зачастую ограничиваются предупреждением в адрес нерадивых абонентов. По мнению Алексея Сивокоза, есть резон ужесточить административную ответственность за такое нарушение.

Гендиректор ООО «Газпром Межрегионгаз Волгоград» Олег Гаранин подчеркнул, что одна из составляющих данной проблемы связана с необходимостью проведения информационной работы среди населения. По его словам, заключение договоров на газовое обслуживание даст уверенность в собственной безопасности самому гражданину, и он будет знать, что угроза не будет исходить и от его соседей. При этом Олег Гаранин прокомментировал заявление председателя Общественной палаты Волгоградской области Татьяны Гензе, которая поделилась, что разосланные письма от организации могут вызвать у той же бабушки «инфаркт», имея в виду, вероятно, фразу о возможном отключении газа, содержащуюся в письме. На что гендиректор ООО «Газпром Межрегионгаз Волгоград» ответил, что перед отключением газа «надо собрать 28 бумажек». Но признал, что полученные волгоградцами письма их «напугали». «Но будем делать выводы и совершенствоваться», - сообщил он.

В выступлениях участников круглого стола звучали и другие предложения, как обеспечить газовую безопасность в жилищах жителей региона. В частности, поднимался вопрос и компетентности сотрудников лицензированных организаций, которые проводят осмотр газового оборудования. В настоящее время в Волгоградской области их насчитывается, к слову, около тридцати. Представитель управления Ростехнадзора выразил сомнение в их профессионализме, предложив сделать упор в первую очередь на диагностику имеющегося оборудования, которая подразумевает использование специальных приборов, а не только визуальный осмотр. К слову, многие волгоградцы жалуются в том числе и на то, как проходит обслуживание газового оборудования, когда сотрудники специализированных организаций зачастую пользуются «допотопными» методами обследования.

Как одну из мер для улучшения безопасности в газовой сфере, которую многие выступающие связывали в основном с необходимостью заключения договоров, некоторые спикеры обозначили обсуждение возможности включения в общий тариф за газ стоимости обслуживания газового оборудования. Но главный упор был сделан на то, чтобы сам человек был заинтересован в собственной безопасности и соблюдал порой элементарные меры сохранения своего здоровья и даже жизни. Например, не закрывал вентиляционные отверстия, не делал незаконную планировку и хотя бы просто периодически открывал пластиковые окна на проветривание.



