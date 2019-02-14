Экология 13.02.2019 16:03
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13.02.2019 16:03
Нарушения при реализации регионального проекта "Сохранение и предотвращение загрязнения реки Волги на территории Волгоградской области" выявила природоохранная прокуратура. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник Волгоградского межрайонного природоохранного прокурора Светлана Чайковская, согласно паспорту реализации данного проекта комитету ЖКХ и ТЭК Волгоградской области в срок до 31 октября 2018 года необходимо было утвердить проектно-сметную документацию и получить положительное заключение госэкспертизы на строительство системы водоотведения города Краснослободска на о.Голодный. Установлено, что до настоящего времени данные мероприятий не выполнены.
В этой связи, считают в прокуратуре, реализацию облкомитетом ЖКХ и ТЭК подпрограммы регионального приоритетного проекта "Сохранение и предотвращение загрязнения реки Волга на территории Волгоградской области" в 2018 году нельзя признать удовлетворительной.
По данному факту в адрес комитета внесено представление, по результатам которого виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.
Отмечается, что в настоящее время ведется разработка проектной документации из внебюджетного источника финансирования. Предполагаемый срок окончания работ - март текущего года.
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