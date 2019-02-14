Борьба с коррупцией

В Волгоградской области молодой полицейский с треском провалил свой дерзкий бизнес-план

Борьба с коррупцией 13.02.2019 13:07
2881 5
13.02.2019 13:07


На 6 лет в колонию общего режима отправляется бывший оперуполномоченный отдела по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по Михайловке. Как сообщила ИА «Высота 102» пресс-секретарь Волгоградского областного суда Екатерина Вальковская, 26-летний полицейский незаконно обогатился на 180 тысяч рублей. Его действия квалифицированы как мошенничество и получение взятки.
В 2017 году молодой полицейский обманул двоих подозреваемых в хранении запрещенных препаратов и выудил у них крупную денежную сумму. Правоохранитель заявил, что мужчинам грозит более тяжкий состав преступления – вместо хранения, сбыт наркотиков. Только «по душевной доброте» полицейский согласился закрыть глаза на преступление  взамен на получение 150 тысяч рублей. Фигуранты дела взяли в банке кредит и передали деньги силовику.
Спустя несколько месяцев сотрудник ОМВД провернул аналогичную схему заработка, получив уже 32 тысячи рублей.  За такой гонорар полицейский согласился уменьшить объем обнаруженных у преступника наркотиков для смягчения ему наказания. Противоправные действия бывшего полицейского были пресечены сотрудниками управления собственной безопасности ГУ МВД России по Волгоградской области.
По приговору Михайловского городского суда бывший правоохранитель был приговорен к 6 годам заключения и штрафу в 500 тысяч рублей. В течение четырех лет суд запретил мужчине работать в органах власти. Ни осужденный, ни прокуратура  с решением суда не согласились. Однако областной суд, рассмотрев апелляционные жалобы сторон, оставил приговор без изменения.

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Новый жилой квартал в Дзержинском районе!

Контейнеры для мусора, урны уличные. 8-8442-95-50-05

Медицинские анализы, результат в кратчайшие сроки 8(8442)36-11-97
Популярное по теме
В Волгограде бывший следователь осужден за получение крупной взятки
22.01.2019 16:50
19948 3
В Волгограде фирму директора-коррупционера оштрафовали на полмиллиона рублей
31.01.2019 15:40
14053 1
В Волгограде бизнесмена обязали выплатить 14 млн рублей штрафа за взятку силовикам
30.01.2019 17:50
4407 1
Борьба с коррупцией
31.01.2019 15:40
Борьба с коррупцией 31.01.2019 15:40
14053 1 Обсудить

0
Далее
Борьба с коррупцией
30.01.2019 17:50
Борьба с коррупцией 30.01.2019 17:50
4407 1 Обсудить

0
Далее
Борьба с коррупцией
22.01.2019 16:50
Борьба с коррупцией 22.01.2019 16:50
19948 3 Обсудить

0
Далее
Борьба с коррупцией
14.01.2019 15:01
Борьба с коррупцией 14.01.2019 15:01
5014 5 Обсудить

0
Далее
Борьба с коррупцией
13.11.2018 12:29
Борьба с коррупцией 13.11.2018 12:29
50041 12 Обсудить

0
Далее
Борьба с коррупцией
08.11.2018 18:24
Борьба с коррупцией 08.11.2018 18:24
8399 4 Обсудить

0
Далее
Борьба с коррупцией
07.11.2018 16:52
Борьба с коррупцией 07.11.2018 16:52
5163 0 Обсудить

0
Далее
Борьба с коррупцией
03.11.2018 18:27
Борьба с коррупцией 03.11.2018 18:27
26634 0 Обсудить

0
Далее
Борьба с коррупцией
01.11.2018 12:48
Борьба с коррупцией 01.11.2018 12:48
2469 5 Обсудить

0
Далее
Борьба с коррупцией
30.10.2018 10:48
Борьба с коррупцией 30.10.2018 10:48
6917 6 Обсудить

0
Далее
Борьба с коррупцией
29.10.2018 16:55
Борьба с коррупцией 29.10.2018 16:55
6641 13 Обсудить

0
Далее
Борьба с коррупцией
18.10.2018 11:49
Борьба с коррупцией 18.10.2018 11:49
12616 8 Обсудить

0
Далее
Борьба с коррупцией
18.10.2018 09:37
Борьба с коррупцией 18.10.2018 09:37
7190 12 Обсудить

0
Далее
Борьба с коррупцией
09.10.2018 16:56
Борьба с коррупцией 09.10.2018 16:56
9139 19 Обсудить

0
Далее
Борьба с коррупцией
07.10.2018 10:20
Борьба с коррупцией 07.10.2018 10:20
9357 0 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

20:02
«Высота 102»ТВ: В Волгограде большое счастье горожан хотят сложить из мелочей Смотреть фотографииCмотреть видео
17:49
В Волгоградской области сотрудник ЖЭУ обокрал пенсионеркуСмотреть фотографии
16:56
Малому бизнесу Волгоградской области обещают подсластить налоговую «пилюлю» Смотреть фотографии
16:55
В «Садах Придонья» определили лидеров по профессиямСмотреть фотографии
16:48
Полку УК в Волгоградской области прибылоСмотреть фотографии
16:33
В Волгограде осужденные сошьют 70 тысяч солдатских пилоток к Дню ПобедыСмотреть фотографии
16:12
В Волгограде внучка вынесла из дома бабушки ценностей на 200 тысяч рублейСмотреть фотографии
16:03
В Волгоградской области в реализации проекта сохранения Волги нашли "слабое звено"Смотреть фотографии
16:03
Глава Волгограда потребовал перенести «жуткую» трамвайную остановку в центре города Смотреть фотографииCмотреть видео
15:41
Жительница Волгограда попросила президента защитить ее от "беспредела" газовиковСмотреть фотографии
14:52
На юге Волгограда воспитатель детсада попала под колеса легковушкиСмотреть фотографии
13:07
В Волгоградской области молодой полицейский с треском провалил свой дерзкий бизнес-планСмотреть фотографии
13:00
"Емкор", еще "Емкор": В Волгограде осужденному соучредителю УК предъявили новое обвинениеСмотреть фотографии
12:43
В Волжском при падении крана пострадал рабочийСмотреть фотографии
12:33
Пьяный и влюбленный: волгоградец украл из цветочного магазина 25 розСмотреть фотографии
12:26
В Волгоградской области ретивые коллекторы попали на деньгиСмотреть фотографии
12:19
Волгоградская область проведет кадастровую оценку земель населенных пунктов и особо охраняемых территорийСмотреть фотографии
11:44
Молодых специалистов для «ЕвроХима» готовят ведущие профильные вузы РоссииСмотреть фотографии
11:42
В Волгоградской области фермер провернул аферу с получением кредитов на 61 миллионСмотреть фотографии
11:39
Грипп уложил третий по населению город Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:23
В Волгоградской области восстановили провалившиеся под снегом крыши домовСмотреть фотографии
10:42
В Волгоградской области избавятся от "лишних" сельских поселенийСмотреть фотографии
09:51
В Волгограде в этом году расселят шесть аварийных домовСмотреть фотографии
20:18
На инвестфоруме в Сочи волгоградский губернатор обсудит дорожные проектыСмотреть фотографии
20:05
«Высота 102»ТВ: В Волгограде на суде убийца-расчленитель испугался мести Смотреть фотографииCмотреть видео
19:30
Кандидат в президенты РФС Александр Дюков посетил ВолгоградСмотреть фотографии
17:42
На «Волгоград Арену» хотят выпустить сборную России по футболуСмотреть фотографии
17:37
Замруководителя госжилинспекции Волгоградской области наказали за отпискуСмотреть фотографии
17:11
Главный доктор Волгоградской облдумы напугала школьников плохой едойСмотреть фотографии
16:53
"Черно-белое детство": Дети Сталинграда принесли на выставку в Волгограде свои фотоСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 