В Волгоградской области молодой полицейский с треском провалил свой дерзкий бизнес-план





На 6 лет в колонию общего режима отправляется бывший оперуполномоченный отдела по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по Михайловке. Как сообщила ИА «Высота 102» пресс-секретарь Волгоградского областного суда Екатерина Вальковская, 26-летний полицейский незаконно обогатился на 180 тысяч рублей. Его действия квалифицированы как мошенничество и получение взятки.

В 2017 году молодой полицейский обманул двоих подозреваемых в хранении запрещенных препаратов и выудил у них крупную денежную сумму. Правоохранитель заявил, что мужчинам грозит более тяжкий состав преступления – вместо хранения, сбыт наркотиков. Только «по душевной доброте» полицейский согласился закрыть глаза на преступление взамен на получение 150 тысяч рублей. Фигуранты дела взяли в банке кредит и передали деньги силовику.

Спустя несколько месяцев сотрудник ОМВД провернул аналогичную схему заработка, получив уже 32 тысячи рублей. За такой гонорар полицейский согласился уменьшить объем обнаруженных у преступника наркотиков для смягчения ему наказания. Противоправные действия бывшего полицейского были пресечены сотрудниками управления собственной безопасности ГУ МВД России по Волгоградской области.

По приговору Михайловского городского суда бывший правоохранитель был приговорен к 6 годам заключения и штрафу в 500 тысяч рублей. В течение четырех лет суд запретил мужчине работать в органах власти. Ни осужденный, ни прокуратура с решением суда не согласились. Однако областной суд, рассмотрев апелляционные жалобы сторон, оставил приговор без изменения.



