Расследования 11.02.2019 16:08
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11.02.2019 16:08
Два года в колонии-поселении вместо условного наказания проведет 25-летняя жительница Фроловского района, признанная виновной в убийстве своего новорожденного сына. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Оксана Черединина, такое решение сегодня принял Волгоградский областной суд с учетом доводов прокуратуры. Надзорное ведомство посчитала приговор Фроловского городского суда, который назначил женщине наказание в виде 2 лет условно, слишком мягким и оспорила его в апелляционной инстанции. В судебном заседании установлено, что 27 июля 2018 года женщина после рождения дома здорового сына, утопила младенца в р. Арчеде.
Приговор вступил в законную силу.
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