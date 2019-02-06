Экология 06.02.2019 16:28
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06.02.2019 16:28
Сохранение неустойчивой погоды в волгоградском регионе требует особого внимания к обеспечению безопасности. Такое заявление, как сообщает ИА "Высота 102", сделали сегодня в комитете природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области.
Так, с начала года в регионе зафиксировано уже свыше 15 оттепелей. Отмечается, что неустойчивая погода с чередованием холодных и теплых дней сохранится и в первой декаде февраля. "Гололедные явления, намерзания, осадки, изморозь и возникающие из-за них негативные последствия, требуют консолидации сил сотрудников служб, ответственных за обеспечение безопасности", - говорится в сообщении облкомприроды.
По информации Волгоградского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, уже 7 февраля в связи с прохождением холодного атмосферного фронта на большей территории региона ожидаются морось, снежные зерна, снег с дождем от слабых до умеренных, в отдельных районах туман, гололедно- изморозевые явления. Перепады температур будут наблюдаться в течение всей первой декады месяца.
Напомним, неустойчивая погода наблюдалась и в течение января. По сообщениям специалистов, целый комплекс неблагоприятных
погодных условий в виде постоянной смены морозов и оттепелей, обильных осадков на фоне перепадов температур и ледяной корки в
последний раз фиксировался в 1987 году, а до этого — в 1963 году.
Более всего страдают обитатели небольших озер и речек, закованных в толщу льда. Для предотвращения массовой гибели рыбы от кислородного голодания сотрудники природных парков и волонтеры пробивают ледовый панцирь и закачивают с помощью мотопомпы воздух под воду.
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