



Сохранение неустойчивой погоды в волгоградском регионе требует особого внимания к обеспечению безопасности. Такое заявление, как сообщает ИА "Высота 102", сделали сегодня в комитете природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области.

Так, с начала года в регионе зафиксировано уже свыше 15 оттепелей. Отмечается, что неустойчивая погода с чередованием холодных и теплых дней сохранится и в первой декаде февраля. "Гололедные явления, намерзания, осадки, изморозь и возникающие из-за них негативные последствия, требуют консолидации сил сотрудников служб, ответственных за обеспечение безопасности", - говорится в сообщении облкомприроды.