Политика

В Волгограде портрет советницы экс-губернатора завалило тоннами земли

Политика 05.02.2019 12:16
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05.02.2019 12:16





Память об экс-губернаторе Сергее Боженове и его «алмазной» команде до сих пор живет в сердцах волгоградцев. На электронную почту ИА «Высота 102» сегодня пришло видеопослание от работника строительной компании. На снятых им кадрах - расстеленный на снегу огромный предвыборный плакат. На баннере лицо излучающей успех и уверенность в завтрашнем дне Муниры Шабановой – неизменной спутницы и фаворитки прежнего главы региона. Миловидная улыбка румяной дивы мелькнула буквально на секунды. После чего портрет завалило грудой высыпанной из грузовика земли. «Готова работать на благо людей!», - насмешливо звучит голос за кадром. Насчет искренности политических лозунгов простые волгоградские работяги иллюзий давно не питают, предпочитая извлекать из дорогостоящих агиток хоть минимальную, но пользу. 
Ближе к лету улицы Волгограда снова запестрят предвыборной рекламой. Кандидаты в депутаты областной думы (куда в свое время метила и Мунира Растямовна) с устремленными только вперед лицами провозгласят новые лозунги. Этот короткий видеоролик как бы напоминает завтрашним кандидатам о том, что власть не вечна, как и лукавая улыбка фортуны.

Муниру Шабанову называли «серым кардиналом в юбке» и «центром управления полетами» Сергея Боженова, который руководил Волгоградской областью с 2012 по 2014 год. Многие важные вопросы в сфере политики и бизнеса во время его губернаторства решались не в здании областной администрации, а в офисном центре «Волгоград-Сити». Но у безграничной власти срок годности быстро закончился – после отставки Боженова вся его команда исчезла из Волгограда. Шабанова вскоре оказалась в Москве, где выучилась на тренера личностного роста и стала бизнес-леди. В политику экс-чиновница и экс-депутат не стремится. Да и заработанная ей репутация едва ли позволит это сделать.

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