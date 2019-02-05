Политика 05.02.2019 12:16
14776 10
05.02.2019 12:16
Память об экс-губернаторе Сергее Боженове и его «алмазной» команде до сих пор живет в сердцах волгоградцев. На электронную почту ИА «Высота 102» сегодня пришло видеопослание от работника строительной компании. На снятых им кадрах - расстеленный на снегу огромный предвыборный плакат. На баннере лицо излучающей успех и уверенность в завтрашнем дне Муниры Шабановой – неизменной спутницы и фаворитки прежнего главы региона. Миловидная улыбка румяной дивы мелькнула буквально на секунды. После чего портрет завалило грудой высыпанной из грузовика земли. «Готова работать на благо людей!», - насмешливо звучит голос за кадром. Насчет искренности политических лозунгов простые волгоградские работяги иллюзий давно не питают, предпочитая извлекать из дорогостоящих агиток хоть минимальную, но пользу.
Ближе к лету улицы Волгограда снова запестрят предвыборной рекламой. Кандидаты в депутаты областной думы (куда в свое время метила и Мунира Растямовна) с устремленными только вперед лицами провозгласят новые лозунги. Этот короткий видеоролик как бы напоминает завтрашним кандидатам о том, что власть не вечна, как и лукавая улыбка фортуны.
Муниру Шабанову называли «серым кардиналом в юбке» и «центром управления полетами» Сергея Боженова, который руководил Волгоградской областью с 2012 по 2014 год. Многие важные вопросы в сфере политики и бизнеса во время его губернаторства решались не в здании областной администрации, а в офисном центре «Волгоград-Сити». Но у безграничной власти срок годности быстро закончился – после отставки Боженова вся его команда исчезла из Волгограда. Шабанова вскоре оказалась в Москве, где выучилась на тренера личностного роста и стала бизнес-леди. В политику экс-чиновница и экс-депутат не стремится. Да и заработанная ей репутация едва ли позволит это сделать.
Реклама
Популярное по теме
24.01.2019 12:22
44854 7
22.01.2019 11:16
11857 18
24.01.2019 13:18
9933 4
Волгоградская облдума исключит виновника смертельного ДТП из молодежного парламента25.01.2019 13:14
В Волгограде мусорный регоператор передал «привет» делегатам конференции «Единой России»24.01.2019 17:45
Вице-губернатор Волгоградской области Владимир Шкарин вошел в политсовет партии власти24.01.2019 13:18
Руководство «Единой России» в Волгоградской области полным составом ушло в отставку24.01.2019 12:22
Депутата Волгоградской облдумы снова вызвали на комиссию по этике23.01.2019 09:30
Лидер ЛДПР в Волгоградской области оставил «с носом» экс-депутата Воробьева22.01.2019 11:16
В Волгоград экс-руководитель департамента ЖКХ и ТЭК спустя 4 года вернулся на прежнее место21.01.2019 12:35
Сергей Миронов определился с новым лидером Волгоградского реготделения «Справедливой России»19.01.2019 12:13
Коммунист-депутат Госдумы разбушевался и "объявил войну" главному единоросу Волгоградской области11.01.2019 08:25
Мэрия Волгограда продлила набор претендентов в кадровый резерв10.01.2019 17:45
Волгоградские цицероны: ТОП-10 пламенных речей01.01.2019 11:07
Замгубернатора Волгоградской области по социальным вопросам покинула кабинет на пр. Ленина29.12.2018 13:36
Волгоградских единороссов «из-под палки» отправляют учиться в Высшую партийную школу26.12.2018 16:00
Депутат Госдумы от Волгоградской области Плотников знает, как поднять рейтинг «Единой России»26.12.2018 14:56
В Волгограде единороссы назвали дату досрочного сложения полномочий регионального лидера партии26.12.2018 12:15
Реклама