Политика

В Волгоградской области будут искать замену 26 глав сельских поселений

Политика 15.05.2025 18:07
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15.05.2025 18:07


Выборы глав 26 сельских поселений в Волгоградской области пройдут в этом году в единый день голосования 14 сентября. Как сообщили V102.RU в облизбиркоме, сегодня председатели ТИКов региона обсудили вопросы подготовки к предстоящим избирательным кампаниям.

Осенью в регионе выборы охватят территории только 19 районов из 33. Принять участие в голосовании смогут 90 тысяч избирателей. Им предстоит выбрать 26 глав сельских поселений и 185 депутатов представительных органов местного самоуправления.

Решения о назначении выборов на этих территориях должны быть приняты в соответствии с законодательством в период с 15 по 25 июня. Организацию избирательных кампаний будут заниматься 19 ТИКов и 106 УИКов.

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