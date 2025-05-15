В Волгоградской области будут искать замену 26 глав сельских поселений

Выборы глав 26 сельских поселений в Волгоградской области пройдут в этом году в единый день голосования 14 сентября. Как сообщили V102.RU в облизбиркоме, сегодня председатели ТИКов региона обсудили вопросы подготовки к предстоящим избирательным кампаниям.

Осенью в регионе выборы охватят территории только 19 районов из 33. Принять участие в голосовании смогут 90 тысяч избирателей. Им предстоит выбрать 26 глав сельских поселений и 185 депутатов представительных органов местного самоуправления.

Решения о назначении выборов на этих территориях должны быть приняты в соответствии с законодательством в период с 15 по 25 июня. Организацию избирательных кампаний будут заниматься 19 ТИКов и 106 УИКов.