Политика

Сенаторы поддержали строительство в Волгограде центра Александры Пахмутовой

Политика 19.05.2025 18:44
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19.05.2025 18:44


Совет Федерации сегодня, 19 мая, поддержал инициативу Волгоградского региона, касающуюся строительства к 2027 году культурно-образовательного центра имени Александры Пахмутовой. Об этом, как сообщает «Парламентская газета», шла речь на заседании комитета Совфеда по науке, образованию и культуре в рамках недели Волгоградской области. С предложением выступил глава региона Андрей Бочаров.

– Александра Николаевна начинала свой путь из Сталинградской школы искусств, и, конечно же, наша задача – сохранить ее уникальное наследие. Культурно-образовательный центр будет ориентирован на подготовку кадров в сфере культуры, – сообщил Андрей Бочаров. По его словам, в центре имени прославленной землячки будут представлены вещи, переданные Александрой Николаевной в честь ее 95-летия.

Культурный центр, согласно инициативе, озвученной Андреем Бочаровым, сможет удовлетворить потребности 27 тысяч воспитанников детских школ искусств в дальнейшем профобразовании.

– Наши творческие вузы могут обучать по всем программам высшего и среднего специального образования около двух тысяч студентов, в то время как более 27 тысяч ребят у нас занимаются в детских школах искусств. Они могли бы продолжить и хотят продолжать свое дальнейшее профессиональное образование, – цитата из выступления губернатора.

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