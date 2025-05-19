Сенаторы поддержали строительство в Волгограде центра Александры Пахмутовой





Совет Федерации сегодня, 19 мая, поддержал инициативу Волгоградского региона, касающуюся строительства к 2027 году культурно-образовательного центра имени Александры Пахмутовой. Об этом, как сообщает «Парламентская газета», шла речь на заседании комитета Совфеда по науке, образованию и культуре в рамках недели Волгоградской области. С предложением выступил глава региона Андрей Бочаров.

– Александра Николаевна начинала свой путь из Сталинградской школы искусств, и, конечно же, наша задача – сохранить ее уникальное наследие. Культурно-образовательный центр будет ориентирован на подготовку кадров в сфере культуры, – сообщил Андрей Бочаров. По его словам, в центре имени прославленной землячки будут представлены вещи, переданные Александрой Николаевной в честь ее 95-летия.

Культурный центр, согласно инициативе, озвученной Андреем Бочаровым, сможет удовлетворить потребности 27 тысяч воспитанников детских школ искусств в дальнейшем профобразовании.

– Наши творческие вузы могут обучать по всем программам высшего и среднего специального образования около двух тысяч студентов, в то время как более 27 тысяч ребят у нас занимаются в детских школах искусств. Они могли бы продолжить и хотят продолжать свое дальнейшее профессиональное образование, – цитата из выступления губернатора.