В Волгоградской области грядёт передел полномочий между облкомюстиции и облкомтерполитики





В Волгоградской области частично перераспределят полномочия между регионарными комитетами юстиции и территориальной политики. Как сообщает ИА «Высота 102», последний лишится части контролирующих функций. Соответствующие поправки в региональное законодательство внесены в Волгоградскую областную думу.

Согласно пояснительной записки к документу, облкомтерполитики лишится возможности контролировать деятельность органов местного самоуправления по осуществлению переданных им государственных полномочий, а также проверять расходование предоставленных на эти цели субвенций. Следить за этим теперь будут эксперты облкомюстиции. Кроме того, они также смогут самостоятельно утверждать формы отчётов о расходовании муниципалитетами субвенций.

Законодательная инициатива направлена в думу губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым. Корректировки затронут пункты 1, 2 ст. 7 и пункт 1 ст. 8 регионального закона «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований в Волгоградской области государственными полномочиями по организационному обеспечению деятельности территориальных административных комиссий».

Отметим, поправки 26 мая будут рассмотрены на заседании комитета Волгоградской областной Думы по государственному строительству, местному самоуправлению, развитию территорий и информационной политике в рамках подготовки к I чтению законопроекта.