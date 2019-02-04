Аналитика

«Высота 102»ТВ: В Волгоградской области активизировались вирусы гриппа

Аналитика 04.02.2019 20:06
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04.02.2019 20:06

В информационном выпуске ИА «Высота 102» сегодня: волгоградские единороссы хотят, чтобы московский коллега по партии ответил за слова о регионе, вирусы гриппа циркулируют в опасной близости, еще один стратегический проект может стать исполнившейся мечтой и другие темы дня. 


Программы ИА «Высота 102» выходят и в эфире «Муниципального телевидения Волгограда». Смотрите нас в будние дни ежедневно в эфире в 19:00, а по кабельному вещанию в 21:00, 01:00 и 3:00.

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