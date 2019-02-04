В Волгограде вооруженный ножами наркоман ограбил павильон





Ранее судимый житель Волгограда задержан за совершение разбойного нападения на продуктовый павильон в Тракторозаводском районе. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, об ограблении в полицию сообщила женщина-продавец. По ее словам, в магазин зашел неизвестный мужчина и, угрожая двумя ножами, похитил из кассы 2000 рублей, а затем скрылся. Установлено, что к преступлению причастен 46-летний неработающий, ранее судимый за незаконные операции с наркотиками и оружием местный житель. Мужчина сознался в содеянном, пояснив, что пошел на преступление из-за потребности в деньгах для приобретения наркотиков. Похищенную выручку он не вернул. За разбой ему грозит до 10 лет лишения свободы.



