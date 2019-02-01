Новое мобильное приложение банка «Возрождение» бьет рекорды скачиваний

В минувшем году банк «Возрождение» полностью обновил свой Интернет-банк, а также запустил новое мобильное приложение. Новые версии отличают лаконичный интерфейс, интуитивно понятная логистика, легко настраиваемые шаблоны операций, расширенный функционал и ряд новых сервисов, сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе банка. Дистанционные сервисы банка обеспечивают полноценную поддержку повседневных операций клиентов.













«Запуску проекта предшествовала большая аналитическая работа, – рассказала заместитель председателя правления банка «Возрождение» Наталья Шабунина. – Мы провели исследование среди клиентов для выявления их пожеланий и потребностей. В оптимальные для таких задач сроки нам удалось предложить им принципиально новые цифровые сервисы на современных платформах».

Результат не заставил себя ждать. С момента запуска проекта в октябре прошлого года банк зафиксировал значительный рост числа клиентов, пользующихся новым сервисом – почти в два раза.

«Мы продолжаем совершенствовать новые сервисы и в ближайшее время будем готовы предложить очень актуальную опцию – досрочное полное и частичное погашение кредитов, ипотечных и потребительских, – рассказала Наталья Шабунина. – Сейчас дистанционно можно только вносить ежемесячный платеж, а для досрочного полного или частичного гашения нужно приходить в отделение».

Напомним, что в прошлом году банк «Возрождение» вошел в финансовую группу ВТБ. «Благодаря новым возможностям, которые банк получил, став государственным (от ред.: основным акционером ВТБ является государство в лице Росимущества), «Возрождение» значительно расширил банкоматную сеть и полностью обновил Интернет - и Мобильный банк», – рассказала раннее заместитель председателя правления банка «Возрождение» Наталья Шабунина.