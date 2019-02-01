Здравоохранение

В волгоградских больницах готовят новые койки для больных гриппом

Здравоохранение 01.02.2019 14:09
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01.02.2019 14:09


В медучреждениях Волгоградской области готовятся к увеличению количества больных гриппом, ОРВИ и внебольничной пневмонии. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на приказ комитета здравоохранения, в частности, в детской клинической больнице №8 перепрофилируют 20 коек педиатрического отделения круглосуточного пребывания и 20 коек педиатрического отделения дневного стационара в круглосуточные койки для лечения этих заболеваний. Детей с тяжелыми формами гриппа будут госпитализировать в Волгоградскую областную детскую клиническую инфекционную больницу. Подготовиться к эпидемии должны и в других медучреждениях региона и принять необходимые в данных условиях меры: обеспечить раздельный прием  пациентов с лихорадкой и без нее, соблюдать масочный  режим персоналом, ограничить доступа посетителей к больным в стационары и т.д.
В Волгоградской области пока эпидпорог по гриппу и ОРВИ не превышен. Однако отмечается рост числа обращений и госпитализаций больных гриппом и ОРВИ. 

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