В волгоградских больницах готовят новые койки для больных гриппом





В медучреждениях Волгоградской области готовятся к увеличению количества больных гриппом, ОРВИ и внебольничной пневмонии. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на приказ комитета здравоохранения, в частности, в детской клинической больнице №8 перепрофилируют 20 коек педиатрического отделения круглосуточного пребывания и 20 коек педиатрического отделения дневного стационара в круглосуточные койки для лечения этих заболеваний. Детей с тяжелыми формами гриппа будут госпитализировать в Волгоградскую областную детскую клиническую инфекционную больницу. Подготовиться к эпидемии должны и в других медучреждениях региона и принять необходимые в данных условиях меры: обеспечить раздельный прием пациентов с лихорадкой и без нее, соблюдать масочный режим персоналом, ограничить доступа посетителей к больным в стационары и т.д.

В Волгоградской области пока эпидпорог по гриппу и ОРВИ не превышен. Однако отмечается рост числа обращений и госпитализаций больных гриппом и ОРВИ.



