Расследования 01.02.2019 10:06
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01.02.2019 10:06
В Волгограде следователи надеются допросить исчезнувшего директора детского развлекательного центра. Он подозревается в невыплате заработной платы своим подчиненным, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на СУ СКР по региону.
По данным следствия, в разные периоды 2017 и 2018 годов подозреваемый не выплачивал заработную плату четырем своим сотрудникам. При этом, как выяснилось, «экономил» деньги директор даже на выплатах, причитающихся его подчиненной, которая находится в отпуске по уходу за ребенком. На сегодняшний день общая сумма образовавшейся задолженности составила свыше 160 тысяч рублей. Известно, что детский центр все это время продолжал функционировать. От клиентов принимался исключительно наличный расчет, а вся выручка хранилась в кассе.
В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Не исключено, что будут установлены и иные сотрудники, пострадавшие от действий недобросовестного работодателя. Выяснить позицию подозреваемого относительно инкриминируемого ему преступления следователям пока не удалось, поскольку о месте нахождения подследственного неизвестно даже его родственникам. Если в ближайшее время допросить директора фирмы не удастся, органами следствия он будет объявлен в розыск.
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