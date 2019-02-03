От Сталинграда - до Великой Победы

Ветераны Волгограда рассказали депутату Госдумы свои сталинградские истории

От Сталинграда - до Великой Победы 03.02.2019 06:58
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03.02.2019 06:58


Пронзительные истории своей жизни рассказали дети Сталинграда, труженики тыла и фронтовики на встрече с депутатом Госдумы Анной Кувычко. Региональная неделя парламентария началась в волгоградском регионе в канун особенной для всех даты - Дня Победы в Сталинградской битве, к которой все собравшиеся в совете ветеранов Центрального района имеют прямое отношение, - сообщает ИА "Высота 102". 
Тамара Васильевна Колбасина до сих пор не понимает, как  выжила под  бомбежками.  В 1942-м году ей было 10 лет. Пошла с подружкой за хлебом в дом грузчика, тут и начался "этот кошмар". Из-под обломков ее вынес красноармеец и отнес в окопы со словами: "Возьмите девочку, она живая". "Никогда не забуду день,  когда в нашу землянку постучались солдаты: "Немцев разбили, выходите". Это было невероятное чувство, которое испытали мы все - от мала до велика ". Поэтому, как призналась она Анне Кувычко, ей больно и обидно за  Россию, которая вынесла всю тяжесть тех суровых лет на своих плечах, а сегодня на нее "обрушились западные страны и будто забыли, кому обязаны своей жизнью".
Мария Васильевна Соколова, единственная из присутствующих участница Великой Отечественной войны, вместе с матерью колесила по дорогам боев с военным госпиталем  и спасала раненых солдат. Стихи, которые читала им, помнит до сих пор. Как и "ощущение необыкновенного счастья, когда шли вперед, побеждая фашизм". И поэтому, как подчеркнула Анна Кувычко,  обращаясь к присутствующим,  "вы, сегодняшнее поколение ветеранов и тружеников тыла,  сделали все для того, чтобы на земле оставить достойный след. И сегодня вы не даете разрушить связь между поколениями,  делаете все для сохранения нравственных ценностей, которые всегда были основой  нашей  жизни. Я поздравляю вас с праздником, спасибо вам за вашу преданность нашему Волгограду-Сталинграду, стране, желаю вам бодрости духа, здоровья". 

Разговор плавно перешел к дням сегодняшним. Надо сказать, что вопросы, которые задавали парламентарию, были разными: интересовались работой Госдумы, новыми законами, принятыми высшим законодательным органом страны, и законопроектами, спрашивали о международной политике, отношении к шоу-программам на федеральных каналах, но в основном говорили о городских проблемах.  На приеме  по личным вопросам, который Анна Кувычко провела в совете ветеранов, шел разговор о благоустройстве города, в котором старшее поколение готово принять самое активное участие. Волнует их  засилье кальянных баров в центре Волгограда, куда, по их словам, ходят подростки, что недопустимо, вопросы озеленения, поднимали ветераны и другие волнующие их темы.
Больше часа продолжался разговор депутата и в совете ветеранов Краснооктябрьского района.  Но в самом начале встречи присутствующие выразили благодарность Анне Кувычко за внимание и поддержку. "Кого мы только не просили, чтобы в нашем старом здании заменили окна, которые продувались со всех сторон, - чуть ли не с порога сказали депутату. - А откликнулись только вы". У краснооктябрьцев также было немало вопросов к законодателю. О благоустройстве и озеленении города, обеспечении лекарствами, льготном проезде и другие. А еще здесь читали стихи.


В этот же день состоялись еще две встречи депутата с участниками Великой Отечественной войны, которые по состоянию здоровья не смогли присутствовать в совете ветеранов.  Анна Кувычко поздравила Ростислава Кузьмича Ильина, который 16-летним ушел добровольцем:  на фронте был командиром расчета противотанкового ружья. За подвиги награжден орденами Славы, Отечественной войны, медалью "За отвагу" и многими другими.   


Анастасия  Васильевна Бирюкова  встретила День Победы в Праге. "Нас чехи с цветами встречали, как самых родных", - говорит она. На фронте была санитаркой в медсанбате, стенографисткой. "Это был такой восторг - и победа под Сталинградом 2 февраля, и триумф в мае". А на вопрос Кувычко, - нужна ли какая-либо помощь - ответила, что сама со всем справляется. "Да и дети с внуками и правнуками помогают, я у них - самый главный человек".
Об  удивительных сталинградцах - в материале информагентства.  




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