Происшествия

В Волгограде пьяная сиделка зарезала парализованного старика

Происшествия 31.01.2019 11:57
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31.01.2019 11:57


По подозрению в убийстве парализованного пенсионера задержана его 52-летняя сиделка. Как сообщили ИА «Высота 102» в СУ СК по Волгоградской области, накануне в  одной из квартир дома, расположенного на улице Колосовая города Волгограда, было обнаружено тело 81-летнего хозяина жилища с множественными ножевыми ранениями. По данному факту следственным отделом по Кировскому району Следственного управления СКР по области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).
В кратчайшие сроки следователям территориального подразделения Следственного комитета и оперативным сотрудникам полиции удалось установить обстоятельства расправы над пожилым человеком и задержать по горячим следам 52-летнюю сиделку больного мужчины. 
По данным следствия, потерпевший в силу заболевания был прикован к постели. Круглосуточный уход за ним осуществляла сиделка. Накануне, будучи в состоянии сильнейшего алкогольного опьянения, женщина схватила нож и накинулась на парализованного подопечного. Буквально исполосовав пожилого человека, она скрылась.
На следующий день тело погибшего мужчины обнаружили родственники, которые пришли его навестить. Они-то и вызвали на место преступления сотрудников правоохранительных органов. Установлено, что потерпевший скончался от не менее 10 колото-резанных и проникающих ранений рук, ног и живота.
Подозреваемая была задержана на улице недалеко от дома пенсионера. Органам следствия предстоит выяснить мотив совершенного ею преступления. В суд подготовлено ходатайство о заключении женщины под стражу. Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления.  

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