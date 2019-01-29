Волгоградский облсуд отменил продление ареста имущества «Красного октября»





Сегодня Волгоградский областной суд отменил продление ареста имущества завода «Красный октябрь». Об этом ИА «Высота 102» сообщили в пресс-службе суда. В апелляционной инстанции, таким образом, отменено постановление Центрального районного суда Волгограда в связи с допущенными процессуальными нарушениями. Материал направлен в тот же суд, но в ином составе суда. При этом арест на собственность завода сохраняется до повторного рассмотрения ходатайства в суде первой инстанции.

В связи с возбуждением уголовного дела по фактам незаконного отчуждения имущества ОАО МЗ «Красный октябрь» и ЗАО ВМЗ «Красный октябрь» постановлением Дорогомиловского районного суда г.Москвы от 12 мая 2017 года был наложен арест на обыкновенные акции АО ВМК «Красный октябрь» общей стоимостью ‎530 829 988 рублей, а также на дивиденды, подлежащие выплате по указанным акциям.

В декабре 2018 года в Центральный районный суд Волгограда обратился старший следователь отдела №2 СЧ ГСУ ГУ МВД России по Волгоградской области с ходатайством о продлении ареста, наложенного на указанное имущество.

Постановлением Центрального суда данное ходатайство было удовлетворено. Срок ареста имущества был продлен до 5 марта 2019 года.

Не согласившись с указанным постановлением, защитник обвиняемого и представитель собственника арестованного имущества подали апелляционные жалобы.

Напомним, решением арбитражного суда Волгоградской области от 8 ноября 2018 года ВМК «Красный октябрь» был признан банкротом. В отношении предприятия введено конкурсное производство на 6 месяцев. Владельцу ВМК "Красный Октябрь" Дмитрию Герасименко предъявлены обвинения по статье 201 УК РФ "Злоупотребление полномочиями" и статье 160 УК РФ "Присвоение или растрата". Он заочно арестован и объявлен в международный розыск в рамках расследования уголовного дела о незаконном выводе активов на сумму более 6 млрд рублей. В настоящее время беглый собственник предприятия-банкрота скрывается от российского правосудия на Кипре.