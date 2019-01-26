В райцентре Волгоградской области чиновники решили закрыть "лишний" детский сад

Общество 26.01.2019 11:46
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26.01.2019 11:46
Нецелесообразным посчитали в администрации Кумылженского района Волгоградской области содержание двух детских садов, расположенных в райцентре – станице Кумылженской. Как рассказали ИА «Высота 102» родители детей, летом чиновники собираются закрыть два корпуса детского сада на ул. Советской, 26. Всего в станице на сегодняшний день располагаются два дошкольных учреждения – в том числе на улице Адмирала Тихонова, 48б. Уже давно детские сады объединены в одно учреждение, но фактически детей водят в три здания. Теперь два из них собираются закрыть.
«Родители против этого, - рассказали ИА «Высота 102» жители станицы. – До детского сада на улице Адмирала Тихонова не ходит общественный транспорт, платить каждый день за такси мы не можем – зарплаты очень маленькие. Остается одно – идти пешком, но районные власти, наверное, забыли, что на этой дороге даже нет тротуаров, а значит, придется рисковать безопасностью и нашей, и наших детей».
Как следует из ответа на обращение родителей главы Кумылженского района Валерия Денисова, поводы для закрытия детского сада на ул. Советской у чиновников есть. «Количество детей, посещающих детский сад, ежегодно уменьшается. В 2019 году из детского сада будет выпущено 69 детей, а набрано будет 36», - констатирует глава. Другая причина, говорится в документе, – «здания, расположенные по ул. Советской, с меньшей проектной мощностью и большим процентом износа, находятся в подтопляемой зоне». «Помещения в данных зданиях не соответствуют санитарно-эпидемиологическим требованиям устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», - продолжает глава администрации района.
Между тем, родители не согласны ни с одним из «аргументов» Валерия Денисова. «Здорово придумали наши власти – если детей меньше, то надо закрывать сад? В Волгограде все это уже проходили – сначала все позакрывали, потом стали строить новые детские сады. Лучше бы чиновники задумались – почему детей становится меньше, почему люди уезжают из станицы?», - негодуют жители.
Кроме того, родители не считают детский сад по ул. Советской, 28 аварийным. «Да, его надо ремонтировать, что, в принципе, все время и делалось. Но условия пребывания детей здесь нормальные», - утверждают они. А по поводу того, что детский сад находится в подтопляемой зоне, родители напоминают, что этой весной от половодья пострадало полстаницы. «Это же не значит, что и нас надо выселять из домов, которые находятся в зоне подтопления», - комментируют родители.
Жители станицы хотят напомнить главе Кумылженского района, что в нашей стране реализуется программа президента по увеличению количества и качества детских садов. «Но наши горе-руководители ведут себя, мягко говоря, странно и проявляют недальновидность по отношению к нашим детям. То есть они просто решили сэкономить на сельских детишках. Но мы считаем это недопустимым – пусть администрация района экономит на своих расходах», - заявили родители. К слову, жители станицы Кумылженская намерены обратиться за защитой своих прав в прокуратуру.
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