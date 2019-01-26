Общество

В райцентре Волгоградской области чиновники решили закрыть "лишний" детский сад

Общество 26.01.2019 11:46
384 0
26.01.2019 11:46


Нецелесообразным посчитали в администрации Кумылженского района Волгоградской области содержание двух детских садов, расположенных в райцентре – станице Кумылженской. Как рассказали ИА «Высота 102» родители детей, летом чиновники собираются закрыть два корпуса детского сада на ул. Советской, 26. Всего в станице на сегодняшний день располагаются два дошкольных учреждения – в том числе на улице Адмирала Тихонова, 48б. Уже давно детские сады объединены в одно учреждение, но фактически детей водят в три здания. Теперь два  из них собираются закрыть.
«Родители против этого, - рассказали ИА «Высота 102» жители станицы. – До детского сада на улице Адмирала Тихонова не ходит общественный транспорт, платить каждый день за такси мы не можем – зарплаты очень маленькие. Остается одно – идти пешком, но районные власти, наверное, забыли, что на этой дороге даже нет тротуаров, а значит, придется рисковать безопасностью и нашей, и наших детей».


Как следует из ответа на обращение родителей главы Кумылженского района Валерия Денисова, поводы для закрытия детского сада на ул. Советской у чиновников есть. «Количество детей, посещающих детский сад, ежегодно уменьшается. В 2019 году из детского сада будет выпущено 69 детей, а набрано будет 36», - констатирует глава. Другая причина, говорится в документе,  – «здания, расположенные по ул. Советской, с меньшей проектной мощностью и большим процентом износа, находятся в подтопляемой зоне». «Помещения в данных зданиях не соответствуют санитарно-эпидемиологическим требованиям устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», - продолжает глава администрации района.
Между тем, родители не согласны ни с одним из «аргументов» Валерия Денисова. «Здорово придумали наши власти – если детей меньше, то надо закрывать сад? В Волгограде все это уже проходили – сначала все позакрывали, потом стали строить новые детские сады. Лучше бы чиновники задумались – почему детей становится меньше, почему люди уезжают из станицы?», - негодуют жители.
Кроме того, родители не считают детский сад по ул. Советской, 28 аварийным. «Да, его надо ремонтировать, что, в принципе, все время и делалось. Но условия пребывания детей здесь нормальные», - утверждают они. А по поводу того, что детский сад находится в подтопляемой зоне, родители напоминают, что этой весной от половодья пострадало полстаницы. «Это же не значит, что и нас надо выселять из домов, которые находятся в зоне подтопления», - комментируют родители.
Жители станицы хотят напомнить главе Кумылженского района, что в нашей стране реализуется программа президента по увеличению количества и качества детских садов. «Но наши горе-руководители ведут себя, мягко говоря, странно и проявляют недальновидность по отношению к нашим детям. То есть они просто решили сэкономить на сельских детишках. Но мы считаем это недопустимым – пусть администрация района экономит на своих расходах», - заявили родители. К слову, жители станицы Кумылженская намерены обратиться за защитой своих прав в прокуратуру.

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Зимние антискользители. Снижение цены: было 320 руб., стало 199 руб.

Контейнеры для мусора, урны уличные. 8-8442-95-50-05

Квартиры с ремонтом от застройщика в ЖК Grand Avenue
Популярное по теме
«Народный Дозор»: голосуем за героев
07.01.2019 21:00
49683 5
Президент освободил от должности прокурора Москвы
29.12.2018 16:32
29935 2
В Волгограде после Нового года «родилась» подозрительная свалка (ВИДЕО)
19.01.2019 13:34
25897 0
Общество
26.01.2019 11:00
Общество 26.01.2019 11:00
1969 0 Обсудить

0
Далее
Общество
26.01.2019 06:00
Общество 26.01.2019 06:00
10962 5 Обсудить

0
Далее
Общество
25.01.2019 18:32
Общество 25.01.2019 18:32
8803 9 Обсудить

0
Далее
Общество
25.01.2019 13:34
Общество 25.01.2019 13:34
2788 7 Обсудить

0
Далее
Общество
25.01.2019 10:49
Общество 25.01.2019 10:49
4375 21 Обсудить

0
Далее
Общество
25.01.2019 10:37
Общество 25.01.2019 10:37
844 0 Обсудить

0
Далее
Общество
24.01.2019 22:24
Общество 24.01.2019 22:24
4319 0 Обсудить

0
Далее
Общество
24.01.2019 16:04
Общество 24.01.2019 16:04
4250 0 Обсудить

0
Далее
Общество
24.01.2019 15:04
Общество 24.01.2019 15:04
8479 5 Обсудить

0
Далее
Общество
24.01.2019 13:04
Общество 24.01.2019 13:04
1645 1 Обсудить

0
Далее
Общество
24.01.2019 12:28
Общество 24.01.2019 12:28
7342 10 Обсудить

0
Далее
Общество
24.01.2019 12:20
Общество 24.01.2019 12:20
7433 10 Обсудить

0
Далее
Общество
24.01.2019 11:05
Общество 24.01.2019 11:05
7096 53 Обсудить

0
Далее
Общество
24.01.2019 10:49
Общество 24.01.2019 10:49
1527 0 Обсудить

0
Далее
Общество
24.01.2019 10:32
Общество 24.01.2019 10:32
1979 0 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

11:46
В райцентре Волгоградской области чиновники решили закрыть "лишний" детский садСмотреть фотографии
11:00
В Волгоградской области регоператор берет в аренду новую партию мусоровозовСмотреть фотографии
09:24
В Волгоградской области бензовоз и КАМАЗ дважды наехали на пешеходаСмотреть фотографии
09:22
В Волгограде маршрутка врезалась в «ГАЗ», два человека пострадалиСмотреть фотографии
06:00
В Волгоградский цирк приехал морской лев Герман – чемпион по брежневским поцелуямСмотреть фотографииCмотреть видео
05:44
В Волгограде МУП "Метроэлектротранс" отказали в компенсации расходов за перевозку льготниковСмотреть фотографии
20:01
«Высота 102»ТВ: В Волгограде места героической обороны Сталинграда окружили помойки Cмотреть видео
18:32
Ремонт 30 «Toyota Camry» из гаража администрации Волгоградской области обойдется в 600 тысяч рублейСмотреть фотографии
16:28
В Волгограде регоператор утопил в мусоре легендарный «остров Людникова» Смотреть фотографии
16:10
Волгоградстат заявил о росте реальных зарплат в организациях регионаСмотреть фотографии
15:29
После ЧМ-2018 в России остались нелегально более 5 тыс иностранцевСмотреть фотографии
14:17
В Волгограде 94-летнего пенсионера обобрали лже-сотрудницы ветеранского советаСмотреть фотографии
14:08
В Волгоградской области активизировался "свиной" гриппСмотреть фотографии
13:37
Двоих волгоградцев будут судить за подготовку к сбыту контрафактного элитного алкоголяСмотреть фотографии
13:34
Бойцы ЮВО помогают расчищать засыпанные снегом дороги Волгоградской областиСмотреть фотографии
13:16
В Средней Ахтубе Волгоградской области введен карантин из-за бешенства Смотреть фотографии
13:14
Волгоградская облдума исключит виновника смертельного ДТП из молодежного парламентаСмотреть фотографии
13:08
«Ростелеком» принимает заявки на обучение дата-инжинирингуСмотреть фотографии
12:59
Волгоградских футболистов из «Ротора-2» посадят на банановую диетуСмотреть фотографии
12:33
Долги по зарплате в Волгоградской области «сдвинулись» на один процентСмотреть фотографии
12:11
В Волгограде фигурант дела о сбыте крупной партии поддельных банкнот США избежал наказанияСмотреть фотографии
10:49
В Волгограде закуплено 55 новых единиц спецтехники для уборки улицСмотреть фотографии
09:22
Открыто движение на трассе "Сызрань-Саратов-Волгоград"Смотреть фотографии
08:27
В Кировском районе Волгограда двое малышей надышались дымом в загоревшейся квартиреСмотреть фотографии
22:24
На трассе Волгоград-Москва остановленным из-за непогоды большегрузам разрешили движениеСмотреть фотографии
22:16
В Ворошиловском районе Волгограда легковушка сбила пешехода и врезалась в столбСмотреть фотографии
20:06
«Высота 102»ТВ: Попавшие в снегопад водители испытали стресс на трассах Волгоградской области Смотреть фотографииCмотреть видео
18:40
В Волгограде из регионального политсовета «ЕР» исключили группу депутатовСмотреть фотографии
18:08
В Волгограде ищут сбившего девочку-подростка водителяСмотреть фотографии
17:45
В Волгограде мусорный регоператор передал «привет» делегатам конференции «Единой России»Смотреть фотографии
Реклама
Реклама
 