Газетный киоск

После ЧМ-2018 в России остались нелегально более 5 тыс иностранцев

Газетный киоск 25.01.2019 15:29
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25.01.2019 15:29


Более 5 тысяч иностранцев, приехавших на ЧМ-2018, все еще находятся в РФ нелегально, сообщил ТАСС заместитель руководителя миграционного управления МВД РФ Андрей Каюшкин.
По его словам, во время чемпионата мира в 2018 году по специализированной карте зрителя в РФ въехало 650 тыс. иностранцев, большинство из них своевременно покинули страну. Сейчас незаконно в России после ЧМ-2018 находятся около 5,5 тысячи иностранцев. Проводятся мероприятия, направленные на их выявление и водворение из страны, добавил Каюшкин.
Чемпионат мира по футболу проходил в России с 14 июня в 11 городах на 12 стадионах. Матчи мирового первенства приняли Москва, Санкт-Петербург, Самара, Казань, Саранск, Волгоград, Ростов-на-Дону, Екатеринбург, Нижний Новгород, Калининград и Сочи.
Победителем турнира стала сборная Франции, команда России впервые в своей истории дошла до четвертьфинала, где в серии пенальти уступила Хорватии.

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