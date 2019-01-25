После ЧМ-2018 в России остались нелегально более 5 тыс иностранцев





Более 5 тысяч иностранцев, приехавших на ЧМ-2018, все еще находятся в РФ нелегально, сообщил ТАСС заместитель руководителя миграционного управления МВД РФ Андрей Каюшкин.

По его словам, во время чемпионата мира в 2018 году по специализированной карте зрителя в РФ въехало 650 тыс. иностранцев, большинство из них своевременно покинули страну. Сейчас незаконно в России после ЧМ-2018 находятся около 5,5 тысячи иностранцев. Проводятся мероприятия, направленные на их выявление и водворение из страны, добавил Каюшкин.

Чемпионат мира по футболу проходил в России с 14 июня в 11 городах на 12 стадионах. Матчи мирового первенства приняли Москва, Санкт-Петербург, Самара, Казань, Саранск, Волгоград, Ростов-на-Дону, Екатеринбург, Нижний Новгород, Калининград и Сочи.

Победителем турнира стала сборная Франции, команда России впервые в своей истории дошла до четвертьфинала, где в серии пенальти уступила Хорватии.



