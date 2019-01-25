В Волгоградской области активизировался "свиной" грипп





В истекшую неделю наметилась тенденция более широкого распространения гриппа, вызываемого штаммом вируса H1N1 (так называемый "свиной" грипп). Отмечается активизация вирусов гриппа как в РФ, так и по Волгоградской области, сообщили ИА "Высота 102" сегодня в территориальном управлении Роспотребнадзора.

Тем не менее, в настоящее время эпидемиологическая ситуация по заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями в целом по области соответствует сезонному уровню. По результатам еженедельного мониторинга за заболеваемостью острыми респираторными вирусными инфекциями за неделю обратились за медицинской помощью в области более 9 тысяч больных. Несмотря на наметившийся рост обращаемости среди детей, заболеваемость остается пока ниже уровня эпидпорога на 66,6%.

По данным лабораторного мониторинга за циркуляцией вирусов гриппа и ОРВИ, заболеваемость в области по-прежнему определяют вирусы не гриппозной этиологии, преимущественно риновирусы, аденовирусы и вирусы парагриппа.

Управление Роспотребнадзора напоминает, чтобы избежать распространения гриппа, необходимо выполнять профилактические мероприятия: ведите здоровый образ жизни, высыпайтесь, сбалансированно питайтесь и регулярно занимайтесь физкультурой. По рекомендации врача необходимо использовать препараты и средства, повышающие иммунитет. При первых признаках заболевания следует немедленно обратиться к врачу.



