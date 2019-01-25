В Средней Ахтубе Волгоградской области введен карантин из-за бешенства

Экология 25.01.2019 13:16
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25.01.2019 13:16
Более 60 домовладений в рабочем поселке Средняя Ахтуба оказались в карантинной зоне из-за вспышки бешенства среди животных. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на постановление главы региона, карантин введен на два месяца со дня последнего случая заболевания.
Вспышка бешенства выявлена в одном из домовладений на ул. Песчаная. Поэтому в карантинную зону попали более трех десятков домов на Песчаной, а также на соседних улицах - Лесной и Первомайской.
Карантин из-за бешенства постановлением главы региона введен также в хуторе Ветютнев Фроловского района.
Справка. Бешенство – острое инфекционное (вирусной природы) заболевание людей и животных, характеризующееся поражением вещества мозга: при заражении развивается воспалительный процесс (энцефалит). Несмотря на то, что бешенство является одной из древнейших инфекций, каких-либо эффективных способов лечения при бешенстве сегодня нет. Именно поэтому так важно проводить профилактику этой болезни, прививать домашних и сельхозживотных. При подозрении на бешенство у животного (обильное слюнотечение, затруднение глотания, судороги) необходимо как можно быстрее обращаться к ветеринарам.
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