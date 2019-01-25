Экология

В Средней Ахтубе Волгоградской области введен карантин из-за бешенства

Экология 25.01.2019 13:16
6300 2
25.01.2019 13:16


Более 60 домовладений в рабочем поселке Средняя Ахтуба оказались в карантинной зоне из-за вспышки бешенства среди животных. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на постановление главы региона, карантин введен на два месяца со дня последнего случая заболевания.
Вспышка бешенства выявлена в одном из домовладений на ул. Песчаная. Поэтому в карантинную зону попали более трех десятков домов на Песчаной, а также на соседних улицах - Лесной и Первомайской.
Карантин из-за бешенства постановлением главы региона введен также в хуторе Ветютнев Фроловского района. 
Справка. Бешенство – острое инфекционное (вирусной природы) заболевание людей и животных, характеризующееся поражением вещества мозга: при заражении развивается воспалительный процесс (энцефалит). Несмотря на то, что бешенство является одной из древнейших инфекций, каких-либо эффективных способов лечения при бешенстве сегодня нет. Именно поэтому так важно проводить профилактику этой болезни, прививать домашних и сельхозживотных. При подозрении на бешенство у животного (обильное слюнотечение, затруднение глотания, судороги) необходимо как можно быстрее обращаться к ветеринарам.

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Проконсультируйтесь со специалистом о противопоказаниях

Контейнеры для мусора, урны уличные. 8-8442-95-50-05

Квартиры с ремонтом от застройщика в ЖК Grand Avenue
Популярное по теме
Один - воин: в Волгограде дворник вручную разгребает мусорные кучи вместо регоператора
14.01.2019 13:52
12477 22
Подозрительная «свалка» на севере Волгограда оказалась объектом мусорного регоператора
21.01.2019 16:56
14411 12
Прокуроры "пошли в атаку" на источник химического запаха в Светлом Яру Волгоградской области
15.01.2019 14:14
9559 1
Экология
24.01.2019 14:00
Экология 24.01.2019 14:00
4897 9 Обсудить

0
Далее
Экология
23.01.2019 12:22
Экология 23.01.2019 12:22
4787 5 Обсудить

0
Далее
Экология
22.01.2019 15:13
Экология 22.01.2019 15:13
6903 12 Обсудить

0
Далее
Экология
21.01.2019 17:06
Экология 21.01.2019 17:06
825 1 Обсудить

0
Далее
Экология
21.01.2019 16:56
Экология 21.01.2019 16:56
14411 12 Обсудить

0
Далее
Экология
21.01.2019 14:42
Экология 21.01.2019 14:42
6875 11 Обсудить

0
Далее
Экология
16.01.2019 16:56
Экология 16.01.2019 16:56
6438 8 Обсудить

0
Далее
Экология
15.01.2019 17:38
Экология 15.01.2019 17:38
3168 16 Обсудить

0
Далее
Экология
15.01.2019 14:14
Экология 15.01.2019 14:14
9559 1 Обсудить

0
Далее
Экология
14.01.2019 13:52
Экология 14.01.2019 13:52
12477 22 Обсудить

0
Далее
Экология
14.01.2019 03:15
Экология 14.01.2019 03:15
5016 5 Обсудить

0
Далее
Экология
10.01.2019 13:38
Экология 10.01.2019 13:38
5154 0 Обсудить

0
Далее
Экология
09.01.2019 14:08
Экология 09.01.2019 14:08
5700 4 Обсудить

0
Далее
Экология
06.01.2019 13:45
Экология 06.01.2019 13:45
8850 0 Обсудить

0
Далее
Экология
28.12.2018 17:21
Экология 28.12.2018 17:21
7968 6 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

14:17
В Волгограде 94-летнего пенсионера обобрали лже-сотрудницы ветеранского советаСмотреть фотографии
14:08
В Волгоградской области активизировался "свиной" гриппСмотреть фотографии
13:37
Двоих волгоградцев будут судить за подготовку к сбыту контрафактного элитного алкоголяСмотреть фотографии
13:34
Бойцы ЮВО помогают расчищать засыпанные снегом дороги Волгоградской областиСмотреть фотографии
13:16
В Средней Ахтубе Волгоградской области введен карантин из-за бешенства Смотреть фотографии
13:14
Волгоградская облдума исключит виновника смертельного ДТП из молодежного парламентаСмотреть фотографии
13:08
«Ростелеком» принимает заявки на обучение дата-инжинирингуСмотреть фотографии
12:59
Волгоградских футболистов из «Ротора-2» посадят на банановую диетуСмотреть фотографии
12:33
Долги по зарплате в Волгоградской области «сдвинулись» на один процентСмотреть фотографии
12:11
В Волгограде фигурант дела о сбыте крупной партии поддельных банкнот США избежал наказанияСмотреть фотографии
10:49
В Волгограде закуплено 55 новых единиц спецтехники для уборки улицСмотреть фотографии
10:37
В Волгоградской области после разгула стихии региональные трассы открыли для проездаСмотреть фотографии
09:22
Открыто движение на трассе "Сызрань-Саратов-Волгоград"Смотреть фотографии
08:27
В Кировском районе Волгограда двое малышей надышались дымом в загоревшейся квартиреСмотреть фотографии
22:24
На трассе Волгоград-Москва остановленным из-за непогоды большегрузам разрешили движениеСмотреть фотографии
22:16
В Ворошиловском районе Волгограда легковушка сбила пешехода и врезалась в столбСмотреть фотографии
21:00
В Волгоградский цирк приехал морской лев Герман – чемпион по брежневским поцелуямСмотреть фотографииCмотреть видео
20:06
«Высота 102»ТВ: Попавшие в снегопад водители испытали стресс на трассах Волгоградской области Смотреть фотографииCмотреть видео
18:40
В Волгограде из регионального политсовета «ЕР» исключили группу депутатовСмотреть фотографии
18:08
В Волгограде ищут сбившего девочку-подростка водителяСмотреть фотографии
17:45
В Волгограде мусорный регоператор передал «привет» делегатам конференции «Единой России»Смотреть фотографии
16:41
Волгоградский завод "Красный Октябрь" получил паспорт и охранное обязательство объекта культурного наследия Смотреть фотографии
16:41
В Волгограде коммерсанта обвиняют в нарушениях валютного законодательства на 4 млн долларов СШАСмотреть фотографии
16:04
Движение грузовиков и автобусов ограничили из-за непогоды на трассе Волгоград-МоскваСмотреть фотографии
15:39
Не забудьте передать показания приборов учетаСмотреть фотографии
15:04
В центре Волгограда эвакуируют мешающий уборке снега транспортСмотреть фотографии
14:20
В Волгоградской области «Lexus» со свердловскими номерами улетел в кювет и перевернулсяСмотреть фотографии
14:00
В Волгоградской области объявили акцию по подкормке голодающих зайцевСмотреть фотографии
13:40
Жители района в Волгоградской области остались без света из-за аварии в КазахстанеСмотреть фотографии
13:18
Вице-губернатор Волгоградской области Владимир Шкарин вошел в политсовет партии властиСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 