Аналитика

«Высота 102»ТВ: Попавшие в снегопад водители испытали стресс на трассах Волгоградской области

Аналитика 24.01.2019 20:06
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24.01.2019 20:06



В информационном выпуске ИА «Высота 102» сегодня: аварии на федеральных трассах из-за метели, муниципалитет вывел на улицы заснеженные улицы эвакуаторы, казаки прошли по центру Волгограда крестным ходом и другие темы дня.

Программы ИА «Высота 102» выходят и в эфире «Муниципального телевидения Волгограда». Смотрите нас в будние дни ежедневно в эфире в 19:00, а по кабельному вещанию в 21:00, 01:00 и 3:00.

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