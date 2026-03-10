Главное

Готовьте ваши денежки: в Волгограде режим платных парковок распространят на Дзержинский район Андрей Бочаров возглавил волгоградское реготделение «ЕР» Удар ВСУ по жилым домам в Волгограде и области: что известно к этому часу Волгоградцам-участникам СВО увеличили выплаты: теперь от 3 миллионов Волгоградские географы оставили прошедшую зиму без статуса самой холодной и снежной

«Пройти через Сталинград и выжить - все равно что родиться заново»: что вспоминал о битве на Волге знаменитый «генерал-отвага»

«Даже в тяжелое время было немало хорошего»: потерявший ногу ополченец из ДНР рассказал, почему решил остаться в Волгограде

«Добрых и приветливых людей намного больше»: водитель троллейбуса рассказала, как случайная подработка стала делом всей ее жизни

 ФАС официально разъяснила свою позицию по рекламе в Телеграм
Сегодня, 10 марта, ФАС России на своем официальном сайте разъяснила свою позицию по размещению рекламы в Телеграм. Антимонопольное ведомство в принципе повторило все то, что ранее со...
Федеральные новости
 Штрафы выросли в 2,5 раза: Владимир Путин утвердил поправки в КоАП
Президент России Владимир Путин подписал Федеральный закон № 48-ФЗ от 8 марта 2026 года. Как сообщает ИА «Высота 102», документ вносит изменения в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП)...
Суд обратил имущество судьи Фомина стоимостью 166 млн в доход государства

10.03.2026 18:29
10.03.2026 18:29


Волжский городской суд Волгоградской области вынес решение по делу об обращении в доход Российской Федерации имущества судьи Нижегородского областного суда Виктора Фомина. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Объединенную пресс-службу судов региона, исковые требования Первого заместителя Генерального прокурора РФ удовлетворены в полном объеме – имущество стоимостью 166 млн рублей подлежит принудительной конфискации. 

– Фомин В.Ю. при осуществлении полномочий судьи по отправлению правосудия нарушал запреты и ограничения, установленные законодательством РФ о противодействии коррупции. Имея непредусмотренные законом доходы, использовал их для приобретения дорогостоящих активов на территории Москвы, Московской, Саратовской и Ростовской областей. Желая скрыть истинное материальное положение, которое не могло быть достигнуто за счет ежемесячного денежного вознаграждения судьи, Фомин оформлял объекты собственности на своих родственников, – сообщили в пресс-службе со ссылкой на материалы дела. 

Земельные участки и объекты жилой и нежилой недвижимости, как установил суд, оформлялись Виктором Фоминым на близких родственников. Общая стоимость такого имущества оценивается в 166 миллионов рублей. В общей сложности истец просил обратить в доход государства 35 объектов недвижимости, а также автомобиль марки BMW X6, оформленные на родственников Фомина. 

– Формальная регистрация активов на третьих лиц использовалась Фоминым для обхода требований закона по декларированию объектов и сведений о полученных от их использования доходов, а также с целью не предоставления отчета об источниках происхождения капиталов, – пришел к выводу Волжский городской суд. 

Напомним, что по поручению Председателя Верховного суда Российской Федерации Игоря Краснова 9 февраля 2026 года Высшая квалификационная коллегия судей РФ направила материалы в отношении Виктора Фомина в Генпрокуратуру для предъявления антикоррупционного иска.

– Суд, исследовав материалы дела, пришел к выводу о правомерности заявленных требований. Решение суда подлежит немедленному исполнению, однако в законную силу не вступило и может быть обжаловано в апелляционном порядке, – сообщают в Объединенной пресс-службе судов Волгоградской области. 

Напомним, 13 марта в Волгограде Ворошиловский районный суд рассмотрит иск Генпрокуратуры к бывшему председателю по гражданским делам Нижегородского областного суда Вячеславу Сапеге. 

По версии надзорного ведомства, еще во время работы в прокуратуре  Сапега оформил на экс-жену Наталью участок на полях колхоза «Красное знамя» в Краснодарском крае. Спустя 10 лет, став судьей и председателем райсуда, он приобрел в Нижнем Новгороде трехкомнатную квартиру площадью 110 квадратных метров за 7,5 млн рублей, зарегистрировав право собственности на тещу Ларису Щербинину. Еще через 10 лет активно продвигающийся по карьерной лестнице судья купил московскую квартиру площадью более 100 кв.м и машино-место. Обновки стоимостью 30 миллионов рублей он приписал своему тестю Анатолию Щербинину. Всего же за 17 лет Сапега на родителей супруги оформил не меньше 6 объектов недвижимости. Несмотря на то, что теща судьи не имеет водительского удостоверения, на нее записали и автомобиль BMW X5.

Коллаж: архив ИА «Высота 102», nnoblsud.ru

