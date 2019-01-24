



Сегодня в ходе региональной конференции "Единой России" политсовет партии обновился на 37%. Как сообщает ИА «Высота 102», за новый состав коллегиального органа сегодня проголосовали делегаты областной конференции партии власти. В числе покинувших статусную должность оказалось несколько депутатов областного и городского уровней. Так, из политсовета исключены депутаты Волгоградской гордумы Андрей Биленко и Геннадий Кузнецов, а также региональные парламентарии Сергей Федюшкин и Михаил Струк. Вошли в состав руководящего партийного органа депутат гордумы Дмитрий Дильман и двое его областных коллег – Владимир Ефимов и Юрий Корбаков.

Переизбранный сегодня на пост секретаря реготделения партии Сергей Горняков в ходе конференции напомнил коллегам о высокой значимости выборов, которые пройдут в текущем году. 8 сентября избиратели региона проголосуют за новый созыв областной думы и выберут губернатора. В феврале единороссы объявят о проведении предварительного внутрипартийного голосования по отбору кандидатов в депутаты от политической силы.

Напомним, как ранее сообщало информагентство, членом регионального политсовета «Единой России» сегодня стали мэр Волжского Игорь Воронин и вице-губернатор Владимир Шкарин. Общая численность политсовета - 89 человек. Два места остаются вакантными до единого дня голосования.



