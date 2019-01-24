Историческое здание на территории «Красного Октября»
Волгоградский завод "Красный Октябрь" получил паспорт и охранное обязательство объекта культурного наследия
Культура 24.01.2019 16:41
4258 8
24.01.2019 16:41
Металлургический завод "Красный Октябрь" в Волгограде получил паспорт объекта культурного наследия и охранное обязательство. Об этом ИА "Высота 102" сообщили сегодня в администрации региона.
В документах отмечается, что на территории памятника запрещается строительство объектов капитального строительства и увеличение объемно-пространственных характеристик уже существующих объектов. Ведение хозяйственной деятельности разрешается, но только если она не противоречит существующим требованиям обеспечения сохранности объекта культурного наследия. Земельный участок, в границах которого расположен объект археологического наследия имеет особый режим использования, установленный законом 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации".
Отмечается, что собственник или иной законный владелец земельного участка должен сохранять целостность, структуру объекта археологического наследия, организовывать и финансировать спасательные археологические полевые работы на данном объекте и др.
Отметим, что к объектам культурного наследия относятся исторические постройки на территории завода "Красный Октябрь" конца XIX века. Это здания "Литейного цеха" и "Руины центральной заводской лаборатории". Так, в период Сталинградской битвы в начале боев за территорию завода, в октябре 1942 г., в подвале лаборатории разместился штаб 120-го стрелкового полка 39-й гвардейской стрелковой дивизии. На чердаке здания находился артиллерийский наблюдательный пункт. За центральную заводскую лабораторию ожесточенно сражались. Здание несколько раз переходило из рук в руки. Сегодня руины старой заводской лаборатории - памятник Сталинградской битве.
Реклама
Популярное по теме
24.01.2019 04:09
4471 0
14.01.2019 10:03
6539 0
Волгоградский профессор стал автором большого труда о казаках войска Донского24.01.2019 04:09
В древних курганах под Волгоградом нашли уникальные артефакты14.01.2019 10:03
В волгоградском музее «поселились» советские Деды Морозы и Снегурочки21.12.2018 16:45
Праздничную атмосферу в Волгограде простимулируют конкурсом18.12.2018 16:07
Дед Мороз летит в Волгоград на собственном самолете15.12.2018 13:29
Волгоградский музей готовит выставку советских игрушек14.12.2018 11:49
Волгоградцев приглашают на литературный вечер поэта, которого никогда не существовало08.12.2018 10:26
«Ростелеком» покажет он-лайн вручение премии «Звезда Театрала»03.12.2018 12:34
На Год театра в бюджете Волгоградской области не нашлось средств02.12.2018 12:32
В Волгограде художник-затворник презентовал свою книгу о детстве в Сталинграде27.11.2018 22:31
Директором Волгоградского музтеатра стала представительница актерской династии22.11.2018 10:19
Спецоперацию по перевозке ценных экспонатов готовит Волгоградский краеведческий музей20.11.2018 13:53
Новая звезда Волгоградской филармонии потрясла публику на первом концерте15.11.2018 20:40
Волжский театр кукол впервые за четверть века сделают безбарьерным14.11.2018 11:23
Президент России назвал уроженку Бекетовки Волгоградской области национальным достоянием09.11.2018 12:56
Реклама