Волгоградский завод "Красный Октябрь" получил паспорт и охранное обязательство объекта культурного наследия





Металлургический завод "Красный Октябрь" в Волгограде получил паспорт объекта культурного наследия и охранное обязательство. Об этом ИА "Высота 102" сообщили сегодня в администрации региона.

В документах отмечается, что на территории памятника запрещается строительство объектов капитального строительства и увеличение объемно-пространственных характеристик уже существующих объектов. Ведение хозяйственной деятельности разрешается, но только если она не противоречит существующим требованиям обеспечения сохранности объекта культурного наследия. Земельный участок, в границах которого расположен объект археологического наследия имеет особый режим использования, установленный законом 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации".

Отмечается, что собственник или иной законный владелец земельного участка должен сохранять целостность, структуру объекта археологического наследия, организовывать и финансировать спасательные археологические полевые работы на данном объекте и др.

Отметим, что к объектам культурного наследия относятся исторические постройки на территории завода "Красный Октябрь" конца XIX века. Это здания "Литейного цеха" и "Руины центральной заводской лаборатории". Так, в период Сталинградской битвы в начале боев за территорию завода, в октябре 1942 г., в подвале лаборатории разместился штаб 120-го стрелкового полка 39-й гвардейской стрелковой дивизии. На чердаке здания находился артиллерийский наблюдательный пункт. За центральную заводскую лабораторию ожесточенно сражались. Здание несколько раз переходило из рук в руки. Сегодня руины старой заводской лаборатории - памятник Сталинградской битве.