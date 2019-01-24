В Волгоградский цирк приехал морской лев Герман – чемпион по брежневским поцелуям















В субботу, 26 января, в Волгограде стартует новое шоу «Цирк на воде». Вместо привычного манежа зрители увидят настоящее озеро. Бассейн уже смонтирован, в него залито 140 тонн воды. Артисты будут выступать в воде, на суше и в воздухе одновременно. Фонтаны высотой 10 метров, эффектное лазерное шоу, акробатические номера, водный балет и конечно же дикие, но симпатичные животные – это и многое другое можно будет увидеть на арене Волгоградского цирка.

Съемочную группу «Высоты 102» первой из местных СМИ пригласили за кулисы цирка и показали самых обаятельных артистов. Среди них – морской лев Герман. Он не только поет и танцует, но и целуется, как Леонид Ильич Брежнев. О том, как проходят последние приготовления к премьере – смотрите в видеосюжете ИА «Высота 102».



