Общество

В Волгоградский цирк приехал морской лев Герман – чемпион по брежневским поцелуям

Общество 24.01.2019 04:42
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24.01.2019 04:42





В субботу, 26 января, в Волгограде стартует новое шоу «Цирк на воде». Вместо привычного манежа зрители увидят настоящее озеро. Бассейн уже смонтирован, в него залито 140 тонн воды. Артисты будут выступать в воде, на суше и в воздухе одновременно. Фонтаны высотой 10 метров, эффектное лазерное шоу, акробатические номера, водный балет и конечно же дикие, но симпатичные животные – это и многое другое можно будет увидеть на арене Волгоградского цирка. 
Съемочную группу «Высоты 102» первой из местных СМИ пригласили за кулисы цирка и показали самых обаятельных артистов. Среди них – морской лев Герман. Он не только поет и танцует, но и целуется, как Леонид Ильич Брежнев. О том, как проходят последние приготовления к премьере – смотрите в видеосюжете ИА «Высота 102». 

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