Аналитика 21.01.2019 20:00
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21.01.2019 20:00
В информационном выпуске ИА «Высота 102» сегодня: губернатор Волгоградской области назвал крайний срок выхода региона из мусорного кризиса, 95 лет со дня смерти «дедушки Ленина» и другие темы дня.
Программы ИА «Высота 102» выходят и в эфире «Муниципального телевидения Волгограда». Смотрите нас в будние дни ежедневно в эфире в 19:00, а по кабельному вещанию в 21:00, 01:00 и 3:00.
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