Подозрительная «свалка» на севере Волгограда оказалась объектом мусорного регоператора

Подозрительную "свалку" на улице Калужской в Тракторозаводском районе города, которая возникла здесь с начала года, начали спешно расчищать после публикации ИА "Высота 102". О "рождении" огромных мусорных залежей информагентство сообщило в минувшие выходные. Сегодня здесь наблюдается большое скопление спецтехники регоператора - ООО "Управление отходами - Волгоград". Мусор частично вывозят, но при этом на свалку продолжают выгружать новые кубометры отходов.
Экология 21.01.2019 16:56
4536 13
21.01.2019 16:56
Подозрительную "свалку" на улице Калужской в Тракторозаводском районе города, которая возникла здесь с начала года, начали спешно расчищать после публикации ИА "Высота 102". О "рождении" огромных мусорных залежей информагентство сообщило в минувшие выходные. Сегодня здесь наблюдается большое скопление спецтехники регоператора - ООО "Управление отходами - Волгоград". Мусор частично вывозят, но при этом на свалку продолжают выгружать новые кубометры отходов.
Подозрительную "свалку" на улице Калужской в Тракторозаводском районе города, которая возникла здесь с начала года, начали спешно расчищать после публикации ИА "Высота 102". О "рождении" огромных мусорных залежей информагентство сообщило в минувшие выходные. Сегодня здесь наблюдается большое скопление спецтехники регоператора - ООО "Управление отходами - Волгоград". Мусор частично вывозят, но при этом на свалку продолжают выгружать новые кубометры отходов.
Как удалось выяснить ИА "Высота 102", подозрительная свалка оказалась перевалочной площадкой регионального оператора. Для временного складирования ТКО объект используется давно, но, по словам сотрудников соседних организаций, раньше мусор выгружали в контейнеры. Однако с нового года отходов стало столько, что на площадке выросли горы выше человеческого роста.
"Такого количества мусора здесь не было никогда. После нового года сюда еще больше стали везти", - рассказали ИА "Высота 102" работники компании "Волгоэлектрощит", которая соседствует с мусорным объектом.
Отметим, что закон не запрещает организацию перевалочных площадок, где мусор находится временно в ожидании отправки на лицензированные полигоны. Однако к таким объектам применяется ряд требований: они должны быть огорожены, бетонированы, оборудованы колодцами для сточных вод. А санитарная зона для таких площадок составляет 300 метров.
Объект на улице Калужской вызывает вопросы, несмотря на то, что находится в промзоне - недалеко от пересечения улиц Шурухина и Пятой. Зловонный запах от этой площадки ощущается в жилых домах, которые находятся в нескольких сотнях метров от места скопления мусора.
В офисе регионального оператора сферы ТКО отказались от комментариев ИА "Высота 102", попросив отправить официальный запрос в пресс-службу ООО "Управление отходами - Волгоград".
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