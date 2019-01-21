Подозрительная «свалка» на севере Волгограда оказалась объектом мусорного регоператора





Как удалось выяснить ИА "Высота 102", подозрительная свалка оказалась перевалочной площадкой регионального оператора. Для временного складирования ТКО объект используется давно, но, по словам сотрудников соседних организаций, раньше мусор выгружали в контейнеры. Однако с нового года отходов стало столько, что на площадке выросли горы выше человеческого роста.

"Такого количества мусора здесь не было никогда. После нового года сюда еще больше стали везти", - рассказали ИА "Высота 102" работники компании "Волгоэлектрощит", которая соседствует с мусорным объектом.

Отметим, что закон не запрещает организацию перевалочных площадок, где мусор находится временно в ожидании отправки на лицензированные полигоны. Однако к таким объектам применяется ряд требований: они должны быть огорожены, бетонированы, оборудованы колодцами для сточных вод. А санитарная зона для таких площадок составляет 300 метров.

Объект на улице Калужской вызывает вопросы, несмотря на то, что находится в промзоне - недалеко от пересечения улиц Шурухина и Пятой. Зловонный запах от этой площадки ощущается в жилых домах, которые находятся в нескольких сотнях метров от места скопления мусора.