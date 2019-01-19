В Волгограде после нового года «родилась» подозрительная свалка (ВИДЕО)





В Тракторозаводском районе Волгограда недалеко от пересечения улиц Шурухина и Пятой, на улице Калужской образовалась новая свалка. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», масштабы мусорки впечатляют. Даже, несмотря на минусовую температуру, в районе свалки стоит отвратительный запах.

Корреспондентам ИА «Высота 102» удалось запечатлеть на видеокамеру, как сюда приехал желтый мусоровоз марки «ГАЗ» и начал вываливать мусор. По словам рабочих компании «Волгоэлектрощит», расположенной неподалеку, отходы сюда стали свозить после нового года. И за достаточно короткий период здесь образовалась целая свалка. Между тем, в нескольких сотнях метров от места складирования мусора находятся жилые дома.









