В Волгограде после нового года «родилась» подозрительная свалка (ВИДЕО)

Общество 19.01.2019 13:34
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19.01.2019 13:34
В Тракторозаводском районе Волгограда недалеко от пересечения улиц Шурухина и Пятой, на улице Калужской образовалась новая свалка. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», масштабы мусорки впечатляют. Даже, несмотря на минусовую температуру, в районе свалки стоит отвратительный запах.
Корреспондентам ИА «Высота 102» удалось запечатлеть на видеокамеру, как сюда приехал желтый мусоровоз марки «ГАЗ» и начал вываливать мусор. По словам рабочих компании «Волгоэлектрощит», расположенной неподалеку, отходы сюда стали свозить после нового года. И за достаточно короткий период здесь образовалась целая свалка. Между тем, в нескольких сотнях метров от места складирования мусора находятся жилые дома.
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