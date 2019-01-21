



Мытарства 167 семей дольщиков скандального долгостроя ЖК "АхтубаСитиПарк" в Волжском завершатся уже весной этого года. Как сообщили ИА "Высота 102" в администрации региона, губернатор Андрей Бочаров, посетивший сегодня стройплощадку, заявил, что ключи от квартир люди получат к 1 мая. К этому времени будет готов первый жилой дом комплекса, состоящего из трех зданий.

"В ближайшее время на объекте должны подключить тепло, а далее пойдут внутренние работы. Что касается второго дома, мы приступим к его достройке, когда получим все разрешительные документы — есть такая возможность в первом полугодии 2019 года. К концу 2020 года, по нашему плану, будет сдан и этот дом. Дальше застройщик будет принимать решение о строительстве на третьем участке", - сообщил глава региона.

Напомним, что строительство комплекса на проспекте Ленина, состоящего из двух 17-этажных и одного 15-этажного домов, стартовало в октябре 2013 года. В июне 2016 года все работы остановились. Степень готовности по жилому дому №1 составляла 68%, жилому дому № 2 — 22%, жилому дому № 3 — 0%. Всего обманутыми оказались 234 семьи. В отношении застройщика была введена процедура банкротства, возбуждено уголовное дело на руководителей компании.

Для восстановления прав дольщиков ЖК "АхтубаСитиПарк" профильными ведомствами администрации Волгоградской области был разработан механизм, позволяющий возобновить строительство объекта. Бюджет Волгоградской области и Волгоградский фонд жилья и ипотеки выделили более 66 миллионов рублей на подключение дома к инженерным сетям и выкуп квартир для государственных нужд с последующей их передачей отдельным категориям граждан. Такое решение позволило "разморозить" стройку.



