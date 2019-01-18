Экономика

Чаще всего на Новый год россияне дарили бытовую технику, электронику и гаджеты

Экономика 18.01.2019 11:56 Реклама
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18.01.2019 11:56


ВТБ проанализировал транзакционную активность клиентов в конце декабря – начале января, сравнив ее с аналогичным периодом предыдущих лет. В ходе исследования учитывались как операции по картам, совершенные онлайн и в POS-терминалах крупнейших торговых сетей с эквайрингом ВТБ, так и отдельно транзакции клиентов ВТБ.
Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе банка, согласно полученным данным, за две последние недели декабря 2018 г. объем трат россиян по картам увеличился почти в три раза по сравнению с аналогичным периодом 2017 г. и достиг 70 млрд руб. В тройку городов-лидеров по данному показателю вошли Москва (20 млрд руб.), Санкт-Петербург (8 млрд) и Самара (7 млрд).
Чаще всего в качестве подарков россияне выбирали бытовую технику. Стоимость одной покупки в данном сегменте составила более 8 тыс. руб., увеличившись в 1,5 раза. На втором месте по популярности – электроника и гаджеты (почти 5 тыс. руб. за одну транзакцию), на третьем – одежда и обувь (более 3 тыс.). Также в пятерку самых востребованных подарков вошли товары для дома и для детей.
В период с 1 по 8 января 2019 г. объем трат клиентов ВТБ в России вырос на 22%, превысив 39 млрд рублей. Регионами-лидерами по данному показателю стали Москва (свыше 9 млрд руб.), Санкт-Петербург (3,5 млрд), Новосибирск (880 млн), Хабаровск и Екатеринбург (по 650 млн), а также Иркутск (более 620 млн). В период праздников россияне вдвое активнее пользовались арендой автотранспорта, на треть увеличили свои траты во время шопинга, почти на 20% - на покупку билетов в театр, кино и на концерты.
При этом в Волгоградской области за новогодние праздники клиенты банка потратили 260 млн руб. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года сумма выросла более чем на треть. Количество транзакций увеличилось на 40% – до 315 тыс. штук.
По объему потраченных средств у клиентов ВТБ, встретивших Новый год за рубежом, страной-лидером третий год подряд является Италия: объем транзакций по картам ВТБ здесь достиг 380 млн рублей. Топ-5 стран по обороту в 2018 году не изменился: США (300 млн руб.), Великобритания (270 млн), Франция (260 млн) и ОАЭ (255 млн). Средний размер одной зарубежной транзакции россиян в этом году сохранился на уровне 3,7 тысяч руб.

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