ЖК «Арбат» меняет панораму Волгограда

В жилом квартале «Арбат» второй дом в скором времени примет новоселов, сообщили ИА «Высота 102» в компании-застройщике. Чуть более 4 лет Группа компаний «Волгострой» ведет строительство жилого квартала «Арбат» в Центральном районе Волгограда. За это время территория, где ранее располагался Маргариновый завод, неузнаваемо изменилась. Вместо полуразрушенных корпусов стоят два 16-этажных красавца, один из которых был сдан в 2017 году, второй — планируется в этом. Кстати, на официальномможно посмотреть хронику строительства. И, как рассказывают в компании, особенно интересны первые кадры со строительной площадки: «Это уже история нашего города, которая творится на наших глазах».