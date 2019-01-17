ЖК «Арбат» меняет панораму Волгограда

Экономика 17.01.2019 10:19 Реклама
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17.01.2019 10:19
В жилом квартале «Арбат» второй дом в скором времени примет новоселов, сообщили ИА «Высота 102» в компании-застройщике. Чуть более 4 лет Группа компаний «Волгострой» ведет строительство жилого квартала «Арбат» в Центральном районе Волгограда. За это время территория, где ранее располагался Маргариновый завод, неузнаваемо изменилась. Вместо полуразрушенных корпусов стоят два 16-этажных красавца, один из которых был сдан в 2017 году, второй — планируется в этом. Кстати, на официальном сайте можно посмотреть хронику строительства. И, как рассказывают в компании, особенно интересны первые кадры со строительной площадки: «Это уже история нашего города, которая творится на наших глазах».
Напомним, что в прошлом году ГК «Волгострой» ввела в эксплуатацию два новых дома: 16-этажку на 111 квартир в ЖК Grand Avenue и 9-этажный «Хадсон-хаус» на 117 квартир, расположенный в ЖК «Бейкер стрит». Дома переданы новоселам в соответствии с графиком, что является визитной карточкой компании-застройщика. и свидетельствует о ее высокой надежности. Кроме того, стартовали продажи нового жилого комплекса «Кача», расположенного в Дзержинском районе Волгограда.
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