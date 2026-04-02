Россияне выбирают банк по определенным критериям





По результатам опроса ВТБ 94% россиян выбирают основной банк по определенным критериям. Большинство пользователей обращают внимание на безопасность средств, выгодные условия по продуктам, а также на доверие к банку в обществе.

По мнению россиян, банк становится основным, если он считается безопасным, а также предлагает выгодные условия (по 21%), кешбэки и бонусы (18%). Россияне в первую очередь обращают внимание на удобное мобильное приложение (58%), выгодные условия по продуктам (46%).

Для 45% опрошенных ВТБ имеет значение привычка пользоваться одним банком много лет и зачисление зарплаты на его счет. 41% обращают внимание на количество банкоматов по городу, 30% привлекает качество сервиса поддержки, а 27% – семейные сервисы.

Примечательно, что в зависимости от региона предпочтения клиентов меняются. К примеру, удобное мобильное приложение чаще всего отмечали жители Северо-Западного округа (67%), выгодные условия по продуктам – в Приволжском округе (55%), привычку – жители Дальневосточного округа (56%), зачисление зарплаты в определенном банке – Северо-Кавказского округа (58%). Широкая сеть банкоматов важна для жителей Москвы и Московской области (45%), качество сервиса – для жителей Урала (37%), а удобство для всей семьи отмечают опрошенные Северо-Запада и Дальнего Востока (по 31%).