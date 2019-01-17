Происшествия

Пятерых волгоградских гаишников-взяточников осудили на серьезные сроки

Происшествия 17.01.2019 09:47
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17.01.2019 09:47


Пятеро бывших сотрудников ГИБДД Волгограда за получение взяток  ближайшие годы проведут за решеткой. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе областного суда, экс-гаишники «работали» в составе преступной группы.
Руководил незаконным процессом получения денег командир роты ГИБДД Владимир Сурков. А помогали ему его подчиненные: Иван Голеннов, Александр Долматов, Василий Касатов и Сергей Сергеев. 
Бывшие сотрудники полиции ловили пьяных водителей и предлагали им «договориться за вознаграждение». Сумма пожертвования для оборотней в погонах варьировалась от 5 до 100 тысяч рублей. По приговору Советского районного суда Волгограда Сурков был признан виновным в совершении 26 эпизодов взятки.
При этом вину никто из осужденных не признал и экс-полицейские подали  апелляцию. Но областной суд оставил приговор первой инстанции в силе. 
Руководитель преступной группы Сурков получил 9 лет тюрьмы и штраф в полтора миллиона рублей. Его бывшие коллеги получили также реальные сроки заключения: от 8 до 9 лет и штрафы — более миллиона рублей каждый. Кроме того, осуждённые были лишены права занимать должности на государственной службе в правоохранительных органах сроком на 3  года 6  месяцев. 

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