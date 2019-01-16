Аналитика

«Высота 102»ТВ: В Волгограде еще один кредитный кооператив ушел в подполье

Аналитика 16.01.2019 20:09
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16.01.2019 20:09



В информационном выпуске ИА «Высота 102» сегодня: приговор бывшему политактивисту ужесточать не стали, еще один кредитный кооператив ушел в подполье, скользкий январь бьет рекорды по травмам  
и другие темы дня.

Программы ИА «Высота 102» выходят и в эфире «Муниципального телевидения Волгограда». Смотрите нас в будние дни ежедневно в эфире в 19:00, а по кабельному вещанию в 21:00, 01:00 и 3:00.

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