В медучреждении Волгоградской области сменили главврача





На должность главного врача ГБУЗ «Волгоградский областной клинический центр медицинской реабилитации» рекомендован Евгений Коваленко. Как сообщает ИА "Высота 102", кандидатуру нового руководителя согласовал экспертный совет при комитете здравоохранения Волгоградской области. Бывший главврач учреждения Ольга Гуро продолжит свою работу в этом учреждении, но уже в другой должности.

Евгений Коваленко ранее возглавлял один из санаториев, затем трудился в Волгоградском фонде соцстрахования. Последнее место его работы – Волгоградская областная клиническая больница №1. Здесь он руководил отделом контроля качества и безопасности медицинской деятельности. По данным информагентства, Евгений Коваленко является братом главврача Волгоградского областного онкологического диспансера Надежды Коваленко.

В комитете здравоохранения Волгоградской области после заседания экспертного совета подписали приказ о новом назначении.



