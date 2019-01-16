Телеком 16.01.2019 12:05 Реклама
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16.01.2019 12:05
Потребление мобильного интернета в сети «МегаФона» в новогодние дни выросло в 1,5 раза по сравнению с прошлым годом, а популярность видеоконтента увеличилась в 3,5 раза. Наибольшая часть трафика пришлась на быструю сеть 4G/LTE. Об этом сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба компании.
Начиная с 15.00 31 декабря нагрузка на сеть начала усиливаться. Пик традиционно пришелся на первые минуты после Нового года. Волгоградцы начали звонить и поздравлять друзей и родственников в мессенджерах, а нагрузка на сеть увеличилась в 2,5 раза. «МегаФон» успешно с ней справился. Кстати, самыми популярными мессенджерами стали Viber и Whats App.
После празднования горожане активно смотрели фильмы – трафик «МегаФон.ТВ» в первые три дня после праздников увеличился в 3,5 раза. Хит-парад фильмов и сериалов возглавили «Веном», «Игра престолов», «Рэй Донован», «Лучше, чем люди», «Аксель», «Рассказы служанки» и мультфильмы «Простоквашино» и «Смолфут».
Новогодние праздники стали также отличным поводом для поездок. Подавляющее большинство волгоградцев отправилось наблюдать красоты России. Из зарубежных направлений в ТОП-5 самых популярных государств вошли Казахстан, Грузия, Армения, Абхазия и Беларусь.
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