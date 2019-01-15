Жители глубинки Волгоградской области вручили прищепки и памперсы чиновникам-единороссам

Общество 15.01.2019 17:04
5920 4
15.01.2019 17:04
Жители поселка Профсоюзник Даниловского района Волгоградской области сегодня выполнили один из пунктов резолюции, принятой по итогам прошедшего 25 декабря прошлого года митинга. Как сообщили ИА «Высота 102» жители, организаторам прошедшей акции протеста было поручено вручить комплекты из памперсов и прищепок «ответственным» представителям партии власти - Марине Беликовой, начальнику отдела социальной работы, культуры, молодежной политики, ФК и спорта администрации Даниловского района и главе Профсоюзнинского сельского поселения Зое Затесовой. Марина Беликова получила комплект на прошлой неделе, сегодня через секретаря памперс и прищепка были переданы и Зое Затесовой. Как говорится в резолюции митинга, предметы необходимы чиновницам «в качестве тормоза-регулятора языка при даче обещаний», а также «в качестве гигиенического средства при наступлении срока нести ответственность».
Напомним, в конце прошлого года 63 жителя поселка Профсоюзник на митинге потребовали немедленно решить проблему с питьевой и технической водой в этом населенном пункте, а от руководителей поселения и района – обеспечить полное соблюдение конституции по созданию достойной среды обитания. По словам митингующих, поводом для проведения акции стали многолетние проблемы с водой, которая подается к поселку по старому водопроводу, постоянно выходящему из строя, в результате чего люди и по две недели сидели без воды. Жителей поселка возмутил тот факт, что местные чиновники уже много лет обещают решить эту проблему и построить новую инженерную сеть, но дело ограничивается лишь латанием худых труб. В частности, такие обещания давала Марина Беликова, получившая от местных жителей комплект необычных предметов, будучи в ранге заместителя главы администрации района в 2014 году. «Выборы прошли, теперь на носу – другие, а водопровода у нас как не было, так и нет», - констатируют жители. Именно поэтому участники митинга призвали своих избирателей не отдавать ни одного голоса представителям партии "Единая Россия" на выборах в местные органы самоуправления в сентябре 2019 года.
На акции протеста, куда, кстати, не явились ни глава Даниловского района Сергей Копытов, ни глава сельского поселения Зоя Затесова, митингующие выразили недоверие Зое Затесовой за ненадлежащее исполнение своих обязанностей и неисполнение своих обещаний по обеспечению нормальной жизни населения, партии «Единой России», представители которой не единожды давали обещание обратить внимание на решение наших проблем, ценам на потребление воды и вывоз твердых коммунальных отходов и всем региональным структурам, обязанным обеспечить надлежащий уровень жизни поселка.
Резолюция отправлена по 16 адресам – начиная от приемной президента, Совета Федерации и Госдумы, областной думы и заканчивая администрацией Волгоградской области и прокуратурой Волгоградской области. Надзорный орган жители поселка просят, кстати, проверить, куда испарились 1,6 миллиона рублей, выделенных еще в 2013 году на проектирование нового водопровода для их поселка, принять меры по возврату этих денег и наказанию виновных.
Ранее глава администрации Даниловского района Сергей Копылов признал наличие проблемы с водоснабжением поселка Профсоюзник, заверив, что в 2019 году власти постараются решить проблему с водопроводом. При этом он увидел в происходящих в поселке событиях "политическую составляющую".
Реклама
Популярное по теме
07.01.2019 21:00
49335 5
23.12.2018 18:24
59315 53
29.12.2018 16:32
28938 2
Гендиректор ООО «Управление отходами-Волгоград» с переживаниями слег в больницу15.01.2019 16:32
Мусорный вопрос в повестке заседания общественной палаты Волгоградской области вызвал аншлаг (онлайн трансляция)15.01.2019 14:51
В Волгоградской области из-за нарушений временно закрыли стоматологическую поликлинику15.01.2019 14:13
Жители Дар-горы в Волгограде кричат «Ау!» мусорному регоператору15.01.2019 11:52
В Волгоградской области УК - «грязнулю» оштрафовали на четверть миллиона рублей15.01.2019 11:39
В Волгограде новогодние елки пустили в дело15.01.2019 11:18
На юге Волгограда часть домов и учреждений осталась без тепла из-за аварии15.01.2019 10:40
В Волгограде внутридворовые проезды из-за наледей превратились в «стиральные доски»14.01.2019 17:14
Я б в чиновники пошел: 15 кандидатов подали документы в кадровый резерв мэрии Волгограда14.01.2019 16:16
Пятеро жителей Волгоградской области стали миллионерами, выиграв в лотерею14.01.2019 15:45
Гололед на улицах Волгограда изувечил десятки горожан14.01.2019 15:39
В Волгоградской области определили места для крещенских купаний14.01.2019 15:23
В Волгоградской области объявили "охоту" за лже-газовиками после трагедии в Ростовской области14.01.2019 12:31
Под Волгоградом впервые проведут показные летные учения14.01.2019 10:31
В Волгограде не докрасили фасады домов к ЧМ-201814.01.2019 10:30
Реклама