Общество

Жители глубинки Волгоградской области вручили прищепки и памперсы чиновникам-единороссам

Общество 15.01.2019 17:04
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15.01.2019 17:04


Жители поселка Профсоюзник Даниловского района Волгоградской области сегодня выполнили один из пунктов резолюции, принятой по итогам прошедшего 25 декабря прошлого года митинга. Как сообщили ИА «Высота 102» жители, организаторам прошедшей акции протеста было поручено вручить комплекты из памперсов и прищепок «ответственным» представителям партии власти - Марине  Беликовой, начальнику отдела социальной работы, культуры, молодежной политики, ФК и спорта администрации Даниловского района и  главе Профсоюзнинского сельского поселения Зое Затесовой. Марина Беликова получила комплект на прошлой неделе, сегодня через секретаря памперс и прищепка были переданы и Зое Затесовой. Как говорится в резолюции митинга, предметы необходимы чиновницам «в качестве тормоза-регулятора языка при даче обещаний», а также «в качестве гигиенического средства при наступлении срока нести ответственность». 
Напомним, в конце прошлого года 63 жителя поселка Профсоюзник на митинге потребовали немедленно решить проблему с питьевой и технической водой в этом населенном пункте, а от руководителей поселения и района – обеспечить полное соблюдение конституции по созданию достойной среды обитания. По словам митингующих, поводом для проведения акции стали многолетние проблемы с водой, которая подается к поселку по старому водопроводу, постоянно выходящему из строя, в результате чего люди и по две недели сидели без воды. Жителей поселка  возмутил тот факт, что местные чиновники уже много лет обещают решить эту проблему и построить новую инженерную сеть, но дело ограничивается лишь латанием худых труб. В частности, такие обещания давала Марина Беликова, получившая от местных жителей комплект необычных предметов, будучи в ранге заместителя главы администрации района в 2014 году. «Выборы прошли, теперь на носу – другие, а водопровода у нас как не было, так и нет», - констатируют жители. Именно поэтому участники митинга призвали своих избирателей не отдавать ни одного голоса представителям партии "Единая Россия" на выборах в местные органы самоуправления в сентябре 2019 года. 


На акции протеста, куда, кстати, не явились ни глава Даниловского района Сергей Копытов, ни глава сельского поселения Зоя Затесова, митингующие выразили недоверие Зое Затесовой за ненадлежащее исполнение своих обязанностей и неисполнение своих обещаний по обеспечению нормальной жизни населения, партии «Единой России», представители которой не единожды давали обещание обратить внимание на решение наших проблем, ценам на потребление воды и вывоз твердых коммунальных отходов и всем региональным структурам, обязанным обеспечить надлежащий уровень жизни поселка. 

Резолюция отправлена по 16 адресам – начиная от приемной президента, Совета Федерации и Госдумы, областной думы  и заканчивая администрацией Волгоградской области и прокуратурой Волгоградской области. Надзорный орган жители поселка просят, кстати, проверить, куда испарились 1,6  миллиона рублей, выделенных еще в 2013 году на проектирование нового водопровода для их поселка, принять меры по возврату этих денег и наказанию виновных. 
Ранее глава администрации Даниловского района Сергей Копылов признал наличие проблемы с водоснабжением поселка Профсоюзник, заверив, что в 2019 году власти постараются решить проблему с водопроводом. При этом он увидел в происходящих в поселке событиях "политическую составляющую".

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