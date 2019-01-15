Мусорный вопрос в повестке заседания общественной палаты Волгоградской области вызвал аншлаг (он-лайн трансляция)
Общество 15.01.2019 14:51
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15.01.2019 14:51
Премьерный выход в свет регоператора в сфере обращения с ТКО проходит в общественной палате Волгоградской области при полном аншлаге. Об этом сообщает корреспондент ИА «Высота 102». И это понятно - публичное мероприятие с участием ООО "Управление отходами-Волгоград", на которое бы пригласили все СМИ, проводится впервые. Напомним, компания выиграла конкурс летом прошлого года. После этого регоператор не организовал ни одной пресс-конференции для СМИ, лишь чиновники неустанно заверяли, что регион полностью готов к реализации новой схемы обращения с отходами.
Но вернемся к залу общественной палаты Волгоградской области, который ввиду вышеописанных обстоятельств уместнее назвать зрительным. В первых рядах партера - чиновники, депутаты областной и городской дум, члены общественной палаты. На галерке - больше десятка журналистов, которым не терпится получить ответы на массу накопившихся (как и отходов во дворах) вопросов. Нечастый случай, когда журналисты все до единого глубоко погружены в тему - каждый из них потребитель тех услуг, которые оказывает, оказывает плохо или вовсе не оказывает регоператор.
Над сценарием сегодняшнего действа в здании ОПВО поработали искусно. Задали интригу - главный вопрос, ради которого все собрались, отложили на второй акт. Завязка получилась вялой и малодинамичной. Представитель комитета экономики региона, а затем и вице-губернатор Александр Блошкин выступили с докладом о реализации нацпроектов в регионе. Эта тема, наверняка, актуальна, но в перспективе. Проекты только в разработке, срок их реализации - до 2024 года. Все это нужно и важно, но пока неосязаемо и малопонятно общественности. Чего не скажешь о горах мусора - осязаемых и понятных всем жителям большого региона с населением в 2,5 миллиона человек.
По завершении мероприятия журналисты готовятся задать представителям регоператора свои вопросы. Готовы ли они отвечать - станет известно совсем скоро. Впрочем, председатель общественной палаты Волгоградской области Татьяна Гензе попыталась повернуть мероприятие в «нужное русло». Так, она заявила, что «мы заслушаем только информацию, никаких решений или большого обсуждения не планируется. «Дискуссия не должна выйти за рамки и должна стать частью информационно-разъяснительной работы», - подчеркнула она. Модератор мероприятия передала слово Светлане Гореловой.
14-45. Светлана Горелова, председатель комитета тарифного регулирования Волгоградской области попыталась развеять "мифы", которые якобы выдают некоторые медиа. В частности, о завышенных нормативах или неверно рассчитанном тарифе на вывоз мусора. По ее словам, все правильно и выверено. (Между тем, напомним, подготовка регоператора к работе и первые дни его так называемой работы проходили в полном информационном вакууме - прим. ред. ИА "Высота 102").
15-00. После выступления Светланы Гореловой, впрочем, все пошло не по плану. С места вскочил мужчина в свитере и стал задавать чиновнице вопросы, представившись руководителем общественной организации - Волгоградский союз потребителей при ЛДПР. Ему стало интересно, почему тариф на вывоз мусора подорожал в 3-4 раза. На что получил долгий и витиеватый ответ.
15-05. В дискуссию попытался вклиниться Алексей Ульянов, но Татьяна Гензе охладила его пыл. И пообещала волгоградцам семинары по мусорным вопросам, которые должны пройти во всех районах области. А также методички и другие информационные материалы. (Как говорится, вовремя - прим. ред. ИА "Высота 102").
15-10. Алексей Ульянов, который в соцсетях нахваливает работу регоператора, спросил, справится ли "Управление отходами-Волгоград" со своими обязанностями? На что получил оптимистичный ответ Светланы Гореловой: "Рассчитываем, что справится. Регоператор поджарый, без жирка".
Удивительно, что представители регоператора скромно стоят в сторонке у входа в зал. Среди представителей регоператора - и тот самый Максим Борисов, который проводил конкурс по выбору регоператора, будучи в должности заместителя председателя комитета ЖКХ и ТЭК Волгоградской области, а теперь трудится в этой компании. (ИА "Высота 102" направляло запрос в ООО "Управление отходами-Волгоград" с просьбой пояснить этот нюанс, однако нам так и не соизволили ответить - прим. ред. ИА "Высота 102").
15-20. Больше "острых" вопросов у "независимого" общественника Алексея Ульянова не оказалось. Он гордо заявил, что будет терпеть, когда все же выстроится логистика, и готов платить 700 рублей за вывоз мусора за свою многодетную семью ради экологии.
Представители регоператора продолжают хранить молчание. За них "отдувается" Светлана Горелова, которую спросили про вторичную переработку мусора.
15-22. Депутат Волгоградской гордумы Андрей Гимбатов, наконец-то, адресовал свой вопрос регоператору. По его словам, много шероховатостей с вывозом мусора, особенно сложная ситуация в частном секторе, откуда отходы не вывозятся. Предложил наладить связь регоператора с муниципальными предприятиями, которые работают на условиях субподряда. Но руководители ООО "Управление отходами-Волгоград" упорно не отвечают. Председатель общественной палаты Волгоградской области Татьяна Гензе заверила, что регоператор "все слышит" и предложила Андрею Гимбатову после окончания мероприятия "к ним подойти".
После игры в "молчанку" с регоператором журналистов попросили выйти из зала. Представители СМИ терпеливо стоят у дверей и ждут, когда выйдут руководители ООО "Управление отходами-Волгоград", чтобы хотя бы удостовериться, что у мусорных бизнесменов нет проблем с речью. Некоторые шутят, что, скорее, представители регоператора выпрыгнут в окно, чем рискнут подойти к журналистам.
К счастью, этого не случилось. И.о. гендиректора ООО "Управление отходами-Волгоград" Алексей Савенков все-таки набрался смелости и заговорил с представителями СМИ. По его словам, в Волгограде компания зачистила уже 560 точек. На вопрос журналистов, какая это часть от всего объема мусорок, он заявил, что у него нет таких цифр. Прозвучал еще один вопрос - почему в районах области вывозом мусора по-прежнему занимаются муниципальные предприятия. На что и.о.гендиректора сообщил, что "с таким объемом мусора может справиться только минобороны, а его компания - не министерство обороны". Никаких проблем с нехваткой мусорных контейнеров у регоператора нет - это тоже слова Алексея Савенкова. "Мы регулярно проводим инспекции, если где-то их нет, то ставим", - сообщил он. А мусорные завалы, по версии руководителя компании, образовались в новогодние праздники из-за недобросовестных прежних перевозчиков, которые, по его словам, прекратили свою работу еще в двадцатых числах декабря. "Вот кто виноват в мусорном коллапсе", - резюмировал Алексей Савенков.
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