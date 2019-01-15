Расследования 15.01.2019 13:39
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15.01.2019 13:39
Экс-заведующая Качалинским детсадом «Малышок», депутат Качалинского сельского поселения Нили Камалова, которая находится под домашним арестом, станет в ближайшее время подсудимой. Бывшей заведующей, с почетом отправленной на пенсию после публикации ИА «Высота 102», грозит до 8 лет колонии: уголовное дело составляет свыше 20 томов.
Как сообщила информагентству старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, Нили Камалова обвиняется в совершении девяти эпизодов преступлений, предусмотренных ч.3 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное с использованием служебного положения, в крупном размере) и пяти эпизодов по ч.1 ст.292 УК РФ (служебный подлог). Общая сумма ущерба составила свыше 1 млн рублей.
Как следует из материалов уголовного дела, заведующая с сентября 2014 года по декабрь 2017 года издавала фиктивные приказы о замещении, совмещении, доплатах и премиях работникам детского сада. После этого она вносила недостоверные сведения об осуществлении работы в табеля учета рабочего времени. Необоснованно начисленные суммы к заработной плате женщина присваивала. Также прокуратурой установлено, что обвиняемая фиктивно трудоустроила четырех работников, которые фактически трудовую деятельность не осуществляли. При этом заработную плату "мертвых душ" получала заведующая.
Вину в инкриминируемых деяниях женщина не признает. Расследование уголовного дела проводилось Иловлинским МрСО СУ СК России по Волгоградской области. Уголовное дело направлено прокуратурой для рассмотрения по существу в Иловлинский районный суд. Ожидать суда обвиняемая будет, находясь под подпиской о невыезде.
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