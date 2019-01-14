



Горожане в Волгоградской области тратят на продукты и еду вне дома больше, чем сельские жители. Как сообщает ИА "Высота 102", такие выводы сделал Волгоградстат, проанализировав данные выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств в третьем квартале 2018 года. Так, в целом потребительские расходы населения, проживающего в городской местности, были выше потребительских расходов населения, проживающего в сельской местности, на 8,7%. В том числе на покупку продуктов питания городскими жителями затрачено на 11,2% больше, чем сельскими. На питание вне дома городское население израсходовало средств в 21,3 раза больше, чем сельское население.

В то же время расходы на покупку непродовольственных товаров были выше у жителей сельских населенных пунктов на 18,9%. На оплату услуг горожане затратили средств на 54,9% больше, чем жители в сельской местности.



