Аналитика 14.01.2019 17:15
346 3
14.01.2019 17:15
Горожане в Волгоградской области тратят на продукты и еду вне дома больше, чем сельские жители. Как сообщает ИА "Высота 102", такие выводы сделал Волгоградстат, проанализировав данные выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств в третьем квартале 2018 года. Так, в целом потребительские расходы населения, проживающего в городской местности, были выше потребительских расходов населения, проживающего в сельской местности, на 8,7%. В том числе на покупку продуктов питания городскими жителями затрачено на 11,2% больше, чем сельскими. На питание вне дома городское население израсходовало средств в 21,3 раза больше, чем сельское население.
В то же время расходы на покупку непродовольственных товаров были выше у жителей сельских населенных пунктов на 18,9%. На оплату услуг горожане затратили средств на 54,9% больше, чем жители в сельской местности.
Реклама
Популярное по теме
25.12.2018 20:03
52961 3
24.12.2018 20:02
40475 0
17.12.2018 20:11
35068 8
«Высота 102» ТВ: В Волгограде никак не расселят аварийный послевоенный дом11.01.2019 20:22
«Высота 102»ТВ: Регоператор устроил в Волгограде мусорный хаос10.01.2019 20:00
«Высота 102»ТВ: Регоператор сферы ТКО позорно провалил старт мусорной реформы в Волгограде09.01.2019 20:01
Росстат нарисовал портреты мужчин и женщин Волгоградской области в 2018 году02.01.2019 11:33
Волгоград - 2018: чем запомнится уходящий год30.12.2018 19:30
Волгоградский «Прудбой» признан лучшим полигоном России29.12.2018 12:16
«Высота 102»ТВ: Среди событий года жители Волгограда назвали ЧМ и летний ливень28.12.2018 20:16
«Высота 102»ТВ: К Новому году Волгоград подсветили как могли27.12.2018 20:03
Волгоградцы «вытягивают» на своих плечах жилищное строительство27.12.2018 14:15
В Волгоградской области более 70 тысяч человек встретят новый год без работы27.12.2018 12:40
«Высота 102»ТВ: В Волгограде полицейские и автомобилисты помечтали о будущем26.12.2018 20:05
«Высота 102»ТВ: Движение Волгограда вперед не остановить25.12.2018 20:03
Цены на основные продукты питания в Волгоградской области «движутся вперед»25.12.2018 10:45
«Высота 102»ТВ: Жители Волгограда могут рассчитывать на помощь с оплатой вывоза мусора24.12.2018 20:02
В Волгоградской области увеличился отток жителей сел в город22.12.2018 10:48
Реклама