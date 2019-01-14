Экология

Один - воин: в Волгограде дворник вручную разгребает мусорные кучи вместо регоператора

Экология 14.01.2019 13:52
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14.01.2019 13:52


Сотрудники ТСЖ в Краснооктябрьском районе вручную разгребают огромную мусорную кучу, которая образовалась рядом с многоквартирными домами на 39-ой Гвардейской из-за бездействия регионального оператора. Как сообщает ИА "Высота 102", компания, которая с 1 января стала ответственной за вывоз ТКО в Волгограде и области, еще ни разу здесь не появилась. Старые контейнеры убрали, а новые не установили, поэтому жильцы девятиэтажных домов №29 и 29а по ул. 39-я Гвардейская дивизия бросают пакеты с мусором прямо на землю. 

В результате за первые 10 дней нового года здесь образовалась внушительная мерзлая куча отходов, издающая по округе смрадный запах. Представители ТСЖ, которое обслуживает эти девятиэтажки, с трудом смогли дозвониться до регоператора и "выбить" у него бункер для отходов. Однако специальная мусороуборочная техника, которую также пообещали, сюда так и не приехала. А сотрудникам ТСЖ дали задание - набить бункер мусором самим. В итоге "борьбу со свинством" здесь ведет только один человек - местный дворник, который своими руками наполняет бункер регоператора.
Темную сторону "мусорной" реформы до сих пор вынуждены наблюдать учителя и воспитанники школы №49 по ул. Репина. С начала года у частных домов, расположенных напротив общеобразовательного учреждения, выросла гора отходов, убирать которую никто не спешит. Еще немного и мусорная куча начнет "поглощать" проезжую часть улицы Репина. 

Однако в некоторых местах, которые ранее поражали воображение эпичными мусорными развалами, ситуация нормализовалась. Во многом это произошло благодаря технике и рабочим городских коммунальных служб, которые в минувшие выходные чистили и убирали там, где не справился мусорный оператор. "Высота 102" сообщала, что техника МУП "Северное", в частности, работала на улице Салтыкова-Щедрина в Тракторозаводском районе, на улицах Хользунова и Таращанцев в Краснооктябрьском. Тракторы ковшами грузили сваленный мусор в контейнеры, спецтехника закидывала их содержимое в кузовы "КАМАзов". Но не обошлось и без ручного труда. Сегодня там, где чистили городские коммунальщики, контейнерные площадки выглядят более-менее прилично, хотя до идеальной чистоты здесь все еще далеко.

Так сегодня выглядит мусорная площадка на ул. Салтыкова-Щедрина

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