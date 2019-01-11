Аналитика

«Высота 102» ТВ: В Волгограде никак не расселят аварийный послевоенный дом

Аналитика 11.01.2019 20:22
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11.01.2019 20:22



В информационном выпуске ИА «Высота 102» сегодня: в Волгоградской области резкий перепад температуры воздуха, сотрудников прокуратуры поздравили и нацелили на решение сложных задач, жильцы аварийного дома времен послевоенного Сталинграда никак не дождутся расселения и другие темы дня.

Программы ИА «Высота 102» выходят и в эфире «Муниципального телевидения Волгограда». Смотрите нас в будние дни ежедневно в эфире в 19:00, а по кабельному вещанию в 21:00, 01:00 и 3:00.

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