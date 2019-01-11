Происшествия 11.01.2019 12:07
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11.01.2019 12:07
Жители города Котельниково сегодня обсуждают шокирующее происшествие, в результате которого пострадал восьмимесячный ребенок и его мать. Как стало известно ИА "Высота 102", молодая женщина изрезала себя ножницами, а малыша раздела и бросила на снег.
Известно, что в момент, когда все это произошло, рядом находилась 7-летняя дочь женщины. Как рассказывают местные жители, женщина с малолетним сыном на руках зашла за дочерью в школу, а затем все трое якобы направились к бабушке. По дороге женщина стала вести себя неадекватно: она сняла с шеи малыша крестик, полностью его раздела. Потом она достала ножницы, которыми порезала себя, нанесла кровь себе на лоб, а потом на входную дверь частного дома, рядом с которым все и произошло. Девочка, которая увидела странное поведение матери, бросилась бежать. Она рассказала о случившемся родственникам, которые вызвали "скорую". Мальчика доставили в районную ЦРБ, а его мать - в "психушку".
По предварительной информации, у женщины случилось психическое расстройство, а мальчик поступил в больницу с переохлаждением, на фоне которого у него начался бронхит.
В региональном главке МВД сообщили, что по данному факту проводится процессуальная проверка, обстоятельства случившегося выясняются. "Семья характеризуется положительно, на специализированных учетах полиции не состояли и в поле зрения правоохранителей ранее не попадали", - сообщили в ГУ МВД России по региону.
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