



Оглушительный взрыв оборвал тишину рождественской ночи в пятиэтажке города Петров Вал. Как сообщили ИА «Высота 102» в экстренных службах Камышинского района, 62-летний пьяный мужчина, проживающий на втором этаже, пустил газ в конфорке кухонной плиты и закурил сигарету. Грохот в доме №106 по улице Ленина раздался в 23.30. В результате взрыва снесло стену, разделяющую квартиру с соседями. К счастью, рядом с нетрезвым пенсионером никто не проживал. Эвакуация жильцов дома не производилась.

Виновника происшествия с ожогами головы и тела отправили в Центральную городскую больницу Камышина.



