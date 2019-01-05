



В 28 населенных пунктах региона восстановлено электроснабжение, нарушенное из-за непогоды. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в пресс-службе администрации Волгоградской области. По уточненным данным, сегодня перебои с энергоснабжением были зафиксированы в 41 населенном пункте Ольховского, Старополтавского, Палласовского, Дубовского, Николаевского, Среднеахтубинского и Даниловского районов. В настоящее время восстановительные работы идут согласно графику

Работы по обеспечению бесперебойной подачи электроэнергии продолжаются в 13 населенных пунктах региона. Глава региона сегодня провел оперативное совещание, на котором поставил задачи по оказанию всей необходимой помощи жителям пострадавших от непогоды районов.

Так, дорожники устраняют затруднения в проезде к ряду населенных пунктов Палласовского и Старополтавского районов. Транспортная доступность в полном объеме уже обеспечена к селу Тихоновка Старополтавского района, поселку Лиманный Палласовского района. Продолжается расчистка дороги на подъезде к Кумысолечебнице и Отгонному. Здесь увеличено количество спецтехники, в том числе тяжелой: задействованы пять комбинированных дорожных машин, ротор, бульдозер, два трактора К-700, два грейдера и два погрузчика.







