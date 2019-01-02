Аналитика

Росстат нарисовал портреты мужчин и женщин Волгоградской области в 2018 году

Аналитика 02.01.2019 11:33
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02.01.2019 11:33


В Волгоградской области женщины «захватили» должности государственной и муниципальной службы. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные гендерной статистики,  приведенные в сборнике Росстата «Женщины и мужчины 2018 года». Так, женщин, занимающих госдолжности, в регионе насчитывается 73%, а мужчин – всего лишь 27%. Также намного больше представительниц слабого пола и на должностях муниципальной службы – 77% против 23%.
Как следует из данных сборника, уровень занятости  среди мужчин выше, чем среди женщин – 6,6% и 6% соответственно. При этом труд мужчин в Волгоградской области оценивается выше, чем женский – 32 тысячи рублей и почти 24 тысячи рублей. В регионе почти четверть мужчин-пенсионеров продолжает трудиться – 23,3%, среди женщин этот показатель меньше – 16,5%. Интересно, что согласно приведенной статистики, женщины Волгоградской области более активны в миграционном плане – они больше, чем мужчины, склонны к перемене мест. Так, количество женщин, приезжающих в регион и убывающих из области, больше количества мужчин в миграционных потоках. 

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