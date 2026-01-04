В семи районах Волгоградской области удалось восстановить электроснабжение после сильного ветра и метели, обрушившихся на регион в ночь на 4 января. В поселениях еще четырех районов, а также в Михайловке, по данным администрации Волгоградской области, ведутся работы.

На 12:00 полностью восстановлено электроснабжение в следующих районах:

Алексейеевский,

Иловлинский,

Новониколаевский,

Новоаннинский,

в большинстве сел Городищенского района,

в поседениях Урюпинского района.

Работы продолжаются в населенных пунктах:

Камышинского района,

Ленинского района,

Котовского района,

Фроловского района,

Михайловки.

Ранее сообщалось, что в восстановительных работах задействованы более 100 энергетиков – 45 бригад.