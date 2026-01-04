В семи районах Волгоградской области удалось восстановить электроснабжение после сильного ветра и метели, обрушившихся на регион в ночь на 4 января. В поселениях еще четырех районов, а также в Михайловке, по данным администрации Волгоградской области, ведутся работы.
На 12:00 полностью восстановлено электроснабжение в следующих районах:
- Алексейеевский,
- Иловлинский,
- Новониколаевский,
- Новоаннинский,
- в большинстве сел Городищенского района,
- в поседениях Урюпинского района.
Работы продолжаются в населенных пунктах:
- Камышинского района,
- Ленинского района,
- Котовского района,
- Фроловского района,
- Михайловки.